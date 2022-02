Desemprego na zona do euro em dezembro foi o mais baixo desde 1998

A taxa de desemprego na zona euro fechou o mês de dezembro de 2021 em 7%, seu nível mais baixo desde o início da série histórica, em 1998 - anunciou a agência europeia de estatísticas Eurostat nesta terça-feira (1º).

O desemprego em dezembro sofreu uma queda apenas marginal em relação aos 7,1% registrados no mês anterior, novembro, mas este recuo foi mais acentuada na comparação com os 8,2% de dezembro de 2020, afirmou a Eurostat.

Para o conjunto da União Europeia (que inclui os países que não adotam a moeda comum), o desemprego em dezembro se situou em 6,4%. Também aqui, trata-se do nível mais baixo dessa série histórica específica, iniciada pelo Eurostat em 2000.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a Eurostat, em dezembro havia em torno de 11,4 milhões de pessoas em situação de desemprego na eurozona. No conjunto da UE, este número chegou a 13,6 milhões no referido mês.

O desemprego continuou a afetar com mais força as pessoas com menos de 25 anos, atingindo 14,9% na zona do euro, e 15,3%, na UE como um todo.

Além disso, afetou mais as mulheres do que os homens. Segundo a Eurostat, o desemprego entre as mulheres na zona do euro em dezembro foi de 7,3%, uma leve queda em relação aos 7,5% registrados em novembro. No caso dos homens, caiu de 6,8% em novembro, para 6,7%, em dezembro.

O comissário europeu para a Economia, o italiano Paolo Gentiloni, celebrou os dados.

"A zona do euro terminou 2021 - o ano posterior à pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial - com o menor desemprego de sua história", tuitou.

Para Gentiloni, trata-se de um "testemunho do sucesso da nossa resposta coletiva à crise".

ahg/jvb/tt

Tags