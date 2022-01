Dois em cada dez jovens passaram Réveillon em grupos de 11 ou mais pessoas, revela pesquisa Datafolha

Dois em cada dez brasileiros dizem que passaram a virada de 2021 para 2022 em grupos de 11 ou mais pessoas, segundo pesquisa Datafolha, vinculada pelo jornal Folha de S.Paulo. Foram entrevistados por telefone 2.023 pessoas maiores de 16 anos em todos os estados brasileiros, nos dias 12 e 13 de janeiro deste ano. A margem de erro é dois pontos percentuais.

Outros cercas de 19% afirmam ter passado a virada de ano com 6 a 10 pessoas. Isso quer dizer que cerca de 40% dos brasileiros passaram Réveillon com 6 ou mais pessoas. Os mais jovens, com idades de 16 a 24 anos, foram os que mais passaram a virada em grupos maiores do que 11 pessoas (29%).

Na virada mais recente, com uma cobertura vacinal de ciclo primário (ou seja, duas doses de vacina) ampla na população adulta, especialistas apontavam que encontrar familiares seria algo possível.

A preocupação era o com o possível impacto que a ômicron poderia ter no país durante e após as festas de fim de ano, já que a mesma possui uma capacidade de transmissão muito maior com relação as anteriores.

Na virada de 2020 para 2021, ainda sem vacinas, em meio à expansão da variante gama no país e ao aumento de casos no Brasil e no mundo, especialistas e entidades de saúdes indicavam que o mais seguro seria passar as festas de fim de ano em casa, sem deslocamentos e preferencialmente só com quem morasse na própria casa.

