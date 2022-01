Deslizamento de morro destrói casas em Ouro Preto, Minas Gerais; veja vídeo

Um deslizamento de terra destruiu um casarão histórico da Prefeitura de Ouro Preto e um depósito na cidade nesta quinta-feira, 13. O acidente aconteceu no Morro da Forca, localizado no centro histórico. Segundo a Defesa Civil Municipal, ninguém se feriu.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver o momento exato em que o desabamento acontece e atinge os imóveis.

Fortes chuvas

As fortes chuvas que há semanas atingem Minas Gerais resultaram em mortes ao longo das últimas semanas. Segundo informações divulgadas pela Agência Brasil, 19 pessoas haviam morrido até essa terça-feira, 11, quando mais cinco mortes foram confirmadas (ao todo, 24).

O número de pessoas que morreram divulgado pela Defesa Civil estadual não inclui as dez mortes causadas pelo desprendimento de um bloco de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio (MG), no último sábado, 8.

