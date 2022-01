Chuvas em Minas Gerais deixam mais de 100 rodovias interditadas

A Polícia Rodoviária Estadual de Minas Gerais divulgou, na tarde dessa terça-feira, 11, que o estado possuía 121 rodovias estaduais e federais com obstruções totais ou parciais ocasionadas devido às chuvas das últimas semanas.

Também nessa terça, 11, um vídeo que mostrava um trecho da rodovia MG-262, que liga a cidade de Mariana à Ponte Nova, cedendo circulava nas redes sociais. Motoristas tiveram que achar caminhos alternativos para concluir rotas na região.

Além do impacto nas estradas, as chuvas já deixaram ao menos 19 mortos no estado, dez mortes foram registradas em 24 horas, de acordo com informações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de MG.



Em suas redes sociais, o prefeito de Mariana, Juliano Duarte, registrou algumas de suas visitas aos trechos interditados. Segundo o gestor, as interdições são de caráter temporário e foram direcionadas pela Defesa Civil Municipal, que aguarda o parecer definitivo do Departamento de Estradas e Rodagens.

Em outras cidades, como é o caso de Nova Lima e Macacos, deslizamentos de terra e submersões atrapalham o trânsito entre cidades próximas.

Nessa terça, 11, um deslizamento de terras também interditou vias de Macacos, devido à proximidade com o dique da mina Mar Azul da Vale. A mineradora afirmou à Folha de São Paulo que a estrutura segue estável.



Abaixo, veja quais pontos nas rodovias foram interditados em MG:

