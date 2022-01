Mulher mata filhos de 6 e 3 anos no Rio: "Minha vida acabou"

Uma mulher identificada de Stephani Ferreira Peixoto, 36, matou os dois filhos de seis e três anos de idade. O caso ocorreu nessa segunda-feira, 10, no município de Guapimirim, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Conforme os policiais, ao chegar no local, a mulher estava sentada coberta de sangue.

A um dos agentes, a mãe das vítimas disse: “Matei meus filhos, me deixa morrer. Minha vida acabou”. As crianças foram mortas a facadas. No local, a mãe informou que os corpos dos filhos estavam no quarto. O crime aconteceu por volta de 13h30min de ontem.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o delegado Antônio Silvino Teixeira, titular da 67ª DP (Guapimirim), descreveu a cena vista pelos policiais. “O quadro: ela sentada na sala, sangrando muito nos pulsos. Perguntaram pelas crianças e ela apontou para o quarto. A autora não falou nada sobre os fatos, só ‘matei meus filhos, me deixa morrer’”, relatou.

Ainda segundo o delegado, o marido de Stephani e pai das crianças estava muito abalado no momento e afirmou que a esposa sempre foi uma excelente mãe. Os vizinhos da família também apontaram que o comportamento da mãe com os filhos era normal.

Conforme as investigações, Stephani teria ligado para o marido avisando que iria tirar a própria vida. O homem, por sua vez, teria corrido para casa e avisado aos vizinhos, que acionaram a polícia. Ao chegar ao local, o crime contra as crianças já havia acontecido.

Os corpos das crianças foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Teresópolis. Stephani foi socorrida para o Hospital José Rabelo Melo, e seu estado de saúde é estável. A arma do crime foi apreendida e a área isolada para perícia.

