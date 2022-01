Modelo Valentina Boscardin, de 18 anos, morre por complicações da Covid

Valentina tinha acabado de iniciar a vida nas passarelas, fazia parte do cast da Ford Models e também planejava sua carreira internacional

A filha da empresária Marcia Boscardin, a modelo Valentina Boscardin, de apenas 18 anos, morreu em decorrência de complicações da Covid-19. A notícia foi divulgada pela mãe, que lamentou a morte da jovem, a qual havia tomado duas doses da vacina. Ela homenageou a filha nas redes sociais.

De acordo com os amigos da modelo, Valentina morreu no início da manhã de domingo, 9, devido à Covid-19 sucedida de uma trombose. Internada há alguns dias, a jovem havia sido diagnosticada com pneumonia.

Sobre o assunto Variante do coronavírus detectada na França não é preocupante, diz OMS

Ômicron deve se tornar variante dominante na Alemanha

O que se sabe sobre a flurona?

"É com muita dor que me despeço do amor da minha vida. Adeus, Valentina Boscardin Mendes, que Deus te receba de braços abertos. Estou sem chão", escreveu ela. "Minha filha, vou te amar eternamente. Um anjo sobe ao céu", disse Márcia em suas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Influenciada pela mãe, que tem uma reconhecida carreira no mundo da moda, com desfiles para marcas como Givenchy, Christian Dior, Mosquino, Valentino e Armani, além de ter seu rosto publicado em capas de inúmeras revistas, Valentina tinha acabado de iniciar a vida nas passarelas, fazia parte do cast da Ford Models e também planejava sua carreira internacional.



Tags