Tragédia em Capitólio: saiba quem são as 10 vítimas do acidente em MG

10 pessoas foram mortas em deslizamento de rochas no Lago de Furnas, na cidade de Capitólio, Minas Gerais (MG), no último sábado, 8. Todas eram familiares e/ou amigos uns dos outros. Saiba quem são as vítimas

Dez pessoas foram vítimas de um deslizamento de rochas no Lago de Furnas, na cidade de Capitólio, Minas Gerais (MG), no último sábado, 8. Sete corpos foram encontrados no mesmo dia pelo Corpo de Bombeiros de MG e os outros três, nas buscas de domingo, 9. A identificação de cada vítima foi finalizada na tarde de hoje, segunda-feira, 10.

Todas as vítimas estavam numa lancha chamada “Jesus”, foram hospedadas em uma pousada em São José da Barra e são familiares e/ou amigos uns dos outros. Segundo informações da polícia, o proprietário da pousada também era dono da lancha e parente das vítimas, e um de seus funcionários era quem pilotava a embarcação.

Tragédia em Capitólio (MG): saiba quem são as 10 vítimas

Julio Borges Antunes, 68 anos, natural de Alpinópolis (MG), será enterrado em São José da Barra (MG); Maycon Douglas de Osti, 24 anos, nascido em Campinas (SP), será enterrado em Sumaré (SP); Camila da Silva Machado, 18 anos, nascida em Paulínia (SP), será enterrada em Sumaré; Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos, natural de Anhumas (SP), será enterrado em Serrania (MG); Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, natural de Itaú de Minas (MG), será enterrada em Serrania; Geovany Teixeira da Silva, 37 anos, natural de Itaú de Minas (MG), será enterrado em Serrania; Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, natural de Alfenas (MG), será enterrado em Serrania; Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, nascido em Passos (MG), será enterrado em São José da Barra; Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos, nascido em Betim (MG), era o piloto da lancha; Carmem Pinheiro da Silva, de 43 anos, natural de Cajamar (SP), será enterrada em Sumaré.

Casados, Marlene e Sebastião eram pais de Geovany Teixeira, que por sua vez era pai de Geovany Gabriel. Os dois também eram tios de Thiago. Carmem era esposa de Geovany Teixeira e mãe de Camila, namorada de Maycon. Já Julio era amigo da família.



Tragédia em Capitólio (MG): quando e por que aconteceu o deslizamento?

As rochas desmoronaram por volta de 12 horas e 30 minutos do sábado, segundo o Corpo de Bombeiros. Especialistas acreditam que o evento pode ter sido acelerado pela erosão do solo e por infiltrações resultantes de fortes chuvas na região. O prefeito de Capitólio, Cristiano Silva (PP), declarou que o local do acidente não passou por prevenção.

Causas oficiais do deslizamento ainda não foram informadas. Na manhã de sábado, um alerta de chuvas intensas foi feito pela Defesa Civil de Minas Gerais, mas ainda não há uma confirmação de essa ter sido a causa do acidente. Mesmo com o alerta, os passeios foram mantidos; a Marinha do Brasil afirmou que irá investigar o motivo.

Marcos de Souza Pimenta, delegado que iniciou as investigações do acidente, não quis fazer qualquer declaração sobre causas ou mesmo conjecturar culpados. Ele diz que contará com a ajuda de geólogos para entender os motivos de o bloco de rocha ter se desprendido do cânion. “Precisamos do apoio de geólogos para saber se essa erosão pode ser provocada pela chuva ou pelo som das lanchas que param e fazem um escarcéu naquele local”, explicou o delegado à Folha de S. Paulo.

O governador de MG, Romeu Zema, anunciou nesta segunda que toda a região do Lago de Furnas passará a ser analisada por geólogos e outros especialistas que possam identificar riscos de novos desmoronamentos. “Queremos que a região continue atraindo turistas. Por isso, a partir de agora, teremos um cuidado adicional”, declarou Zema a jornalistas.



Perguntado se as mortes poderiam ter sido evitadas, o governador disse não ser possível assegurar que nenhuma pedra role das muitas montanhas existentes no País. E mencionou o que classificou como ineditismo da tragédia para explicar porque um lugar que atrai tantas pessoas não conta com uma avaliação de risco geológico.

“Quem mora ou tem avô, bisavô, que já vivia ali, sabe que aquela estrutura nunca foi acometida por fato semelhante a este”, acrescentou Zema, destacando que a Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente, classificado como “fatalidade”.

