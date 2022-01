Costureira procura tios após desabamento de rochas em Minas Gerais

A Costureira Alessandra Barbosa está em busca de seus tios, de quem perdeu contato após o acidente em Capitólio, (MG), que deixou, até o momento, seis mortos e 20 feridos. Alessandra decidiu sair em busca dos tios após receber uma ligação de uma prima, que informou sobre o acidente na cidade mineira onde o casal passava o fim de semana.

"Eu liguei nos hospitais da região. Até o momento não tive nenhum tipo de informação sobre eles. Estamos angustiados, muito preocupados. A gente fica nervosa porque estamos sem informações e é família né? Família é tudo pra nós”, disse ela em entrevista à EPTV, afiliada da Globo na região.

De acordo com a costureira, seus tios moram em Serrania (MG), e após se aposentarem costumam fazer passeios. No início da tarde deste sábado, 8, o deslizamento de pedras no lago de Furnas, Capitólio (MG), atingiu três lanchas, com pelo menos 34 pessoas. Conforme o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, até o momento foram confirmadas 5 mortes e pelo menos outras 20 pessoas estão desaparecidas.

