Navio Costa Fascinosa aporta no Rio com sete casos de covid-19 à bordo

Aportou na manhã de hoje (6) no Pier Mauá, no centro do Rio de Janeiro, o navio de cruzeiros Costa Fascinosa. Ao longo da manhã, ocorre o desembarque completo dos passageiros, que subiram a bordo no dia 30 de dezembro.

Segundo a operadora Costa Cruzeiros, o navio deixou o Porto de Santos na segunda-feira (3), onde não houve embarques. De acordo com as últimas informações divulgadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foram reportados dois casos de covid-19 entre os tripulantes e cinco entre os passageiros do Costa Fascinosa, que deverão cumprir quarentena de 10 dias na cidade.

A empresa informou que suspendeu voluntariamente seus cruzeiros nos portos brasileiros até 21 de janeiro de 2022, devido aos surtos de covid-19 que ocorreram a bordo de navios e à recomendação da Anvisa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com isso, foram cancelados os embarques de passageiros do navio Costa Diadema em Santos nos dias 3, 10 e 17 e em Salvador, programados para os dias 6, 13 e 20 de janeiro.

O Costa Fascinosa cancelou os embarques em Santos nos dias 3, 10 e 18 de janeiro; no Rio de Janeiro em 6 e 14 e em Itajaí nos dias 08 e 16 de janeiro.

De acordo com a empresa, os passageiros afetados pelos cancelamentos terão as opções de crédito para uma nova viagem ou estorno dos valores pagos.

“A Costa Cruzeiros está informando os agentes de viagens e todos os hóspedes do Costa Diadema e Costa Fascinosa - os dois navios da empresa no Brasil na temporada 2021/22 - afetados pelos cancelamentos. A Costa Cruzeiros oferece a opção de transformar o valor pago pelo cruzeiro em um voucher de crédito a ser utilizado até 31 de dezembro de 2022 para embarques até 30 de junho de 2023. Também será oferecida a alternativa de reembolsar todo o valor pago pelo cruzeiro a ser executado nos prazos da Lei 14.046 de 2020 (suas alterações e prorrogações)”.

MSC Preziosa

Ontem (5) foram desembarcados também no Rio de Janeiro os passageiros do navio MSC Preziosa. As primeiras informações da Anvisa eram de que havia a bordo 25 tripulantes e oito passageiros com covid-19. O navio seguiria para o Nordeste, mas devido às chuvas na região, antecipou o fim da viagem em quatro dias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), após a investigação conjunta feita a bordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e a Anvisa, foram confirmados 81 casos de covid-19 no MSC Preziosa, sendo 61 tripulantes e 20 passageiros, dos quais 16 são brasileiros, sendo dois moradores da cidade, e quatro estrangeiros.

“Todos esses casos e seus contatos estão em isolamento. Os 16 brasileiros estão com sintomas leves e bem clinicamente. Foram realizadas coletas para investigação laboratorial por RT-PCR e, se atingirem os critérios laboratoriais, serão sequenciadas pela Fiocruz para identificação da variante”, informou a SMS.

Os moradores do Rio de Janeiro e de cidades próximas foram encaminhados para isolamento em domicílio e os residentes de fora do Rio foram alojados em um hotel. Os tripulantes permaneceram a bordo do navio e estão sendo acompanhados pela equipe de saúde da embarcação.

Houve embarque de passageiros no MSC Preziosa no domingo (2), mesmo dia em que 28 pessoas com covid-19 haviam desembarcados do navio no Rio de Janeiro.

Tags