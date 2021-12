Moradores de Tocantins ficam ilhados devido às fortes chuvas na região

Moradores da zona rural do município de Peixe, na região Sul de Tocantins, ficaram ilhados após fortes chuvas na região registradas desde esse sábado, 25. Devido às chuvas, os córregos do local ficaram cheios e as águas invadiram as estradas deixando famílias da região ilhadas.

Fotos e vídeos da situação foram feitos por moradores locais. Nas imagens, é possível ver carros praticamente submersos. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Peixe, Wildson de Jesus, pelo menos quatro famílias estavam ilhadas por conta das chuvas que encheram os córregos. As informações são do portal G1.

Ainda segundo Wildson, uma equipe foi até o local e conseguiu retirar alguns dos moradores. “No momento só temos uma família ilhada. As outras foram retiradas. As que não podíamos atender no momento, nós ligamos para a Defesa Civil Estadual e eles mandaram apoio e retiraram uma família cercada por um conjunto de córregos”, disse.

O coordenador da Defesa Civil tranquilizou moradores informando que a situação está controlada, informando que não há mais perigo. Por fim, Wildson recomendou que as pessoas não se arriscam entrando nos rios e estradas alagadas. Isso porque muitos fios de alta tensão ficaram encobertos pela água.



