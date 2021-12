Viúva de vocalista do Roupa Nova afirma estar sem dinheiro

Elaine Soares Dias, viúva de Paulinho, vocalista do Roupa Nova falecido no fim de 2020 após complicações causadas pela Covid-19, declarou que precisou trabalhar como ambulante nos últimos dias para ter dinheiro para comprar presentes para a família. Elaine vive uma batalha judicial com os filhos do artista para ter a união estável reconhecida e direito à herança deixada pelo ex-companheiro. As informações são da Quem.



Enquanto a decisão da Justiça não saiu, Elaine, que é advogada e psicóloga, pediu ajuda de uma amiga que trabalha vendendo artigos de acrílico em uma banca no Saara, região de comércio popular no Rio de Janeiro.

"Pedi trabalho a uma amiga. Liguei para ela e perguntei se podia trabalhar. Antes, ela tinha um quiosque no Centro do Rio, mas, com a pandemia, perdeu e agora está com uma banca na calçada, onde bate sol o tempo todo", explicou Elaine.



Graduada primeiro em psicologia, Elaine trabalhou por 15 anos no setor de Recursos Humanos da Pfizer, mas abandonou o emprego para poder conciliar com a rotina de Paulinho. Foi ele que pagou sua segunda graduação, em direito.



Atualmente Elaine está desempregada e com depressão. "Fiz exame de ordem (OAB), passei. Só que durante o tempo em que estávamos casados, cuidava de tudo, de mim, dele, da casa. Viajava com ele e aí, para trabalhar, não teria a disponibilidade que precisava ter para acompanhá-lo nos lugares que acompanhei".



No Saara, Elaine ajudou a amiga a vender tacinhas de acrílico, mas não aguentou ficar no serviço por muito tempo. Segundo ela, a audiência de instrução e julgamento que vai definir se ela tem direito a parte da herança deixada por Paulinho está marcada para março de 2022.



Após a repercussão das declarações de Elaine, o Roupa Nova divulgou uma nota, afirmando que ajuda a viúva com uma quantia mensalmente:

"O Roupa Nova sempre foi uma família que teve seus laços fortalecidos por décadas de trabalho e convivência entre seus membros. Com relação à Elaine Dias, mesmo em tempos de pandemia que prejudicou a vida e o sustento de todos pela ausência de trabalhos, a mesma tem recebido uma quantia mensal a título de doação por parte da Banda. Qualquer outra informação, especialmente vindas de quem prefere não se identificar é inverídica".

