Tocantins: Avião agrícola cai após asas quebrarem e piloto sobrevive

Um avião agrícola caiu após as asas quebrarem. O acidente aconteceu em uma fazenda na região de Lagoa da Confusão, no Tocantins. Pessoas que estavam no local filmaram o momento da queda da aeronave, no último dia 5, e as imagens repercutiram nas redes sociais neste sábado, 11. O piloto, morador da cidade de Votuporanga (SP), sobreviveu e está recebendo assistência médica.

De acordo com o G1, a empresa dona da aeronave de prefixo PT-UZI tem sede no interior de São Paulo e confirmou o acidente. Segundo informações, o piloto sofreu duas fraturas, uma na clavícula e a outra em uma das pernas.

A empresa foi contratada para pulverizar a plantação, no entanto, devido ao tempo chuvoso, o piloto resolveu testar a aeronave. Pelas imagens é possível notar que o mecanismo para despejar água na plantação foi acionado, em seguida as asas quebram, a aeronave perde o controle e cai.

