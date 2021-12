Mariposas causam surto de lesões e coceira em Pernambuco

Um surto de coceira está acometendo moradores de 17 municípios de Pernambuco. Segundo nota técnica emitida nessa quarta-feira, 8, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), as ocorrências têm relação com as cerdas de mariposas do gênero Hylesia. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco, 485 casos já foram identificados.

A doença foi classificada como uma dermatite. Conforme a SBD, a reprodução desse inseto ocorre nesta época do ano, em períodos de calor mais intenso, provocando epidemias de dermatites em vários pontos do Brasil.

"Com a comprovação das cerdas no exame direto, história clínica e epidemiológica extremamente compatível e relato de mariposas no local feito pelos moradores, concluímos que o mistério está resolvido e esperamos que os tratamentos corretos sejam ministrados à população", declararam os dermatologistas Claudia Ferraz e Vital Haddad Júnior, na nota técnica.

"Estes insetos entram em ambientes domésticos e ao se debaterem contra focos de luz, liberam cerdas corporais minúsculas que penetram profundamente na pele humana e causam a intensa dermatite observada", completou a SBD. As marcas da dermatite podem permanecer por dias e até semanas. O tratamento é realizado com pomadas ou loções corticoides e antialérgicos. Corticoides por via oral u intravenosa também podem ser utilizados, dependendo da gravidade das lesões.

A dermatologista Cláudia Ferraz, em entrevista para a TV Globo Nordeste, ressaltou que não é necessário matar as mariposas. "Elas são fundamentais no ciclo biológico e para o próprio equilíbrio da natureza. A gente que está margeando o local da mata, então vamos aprender a lidar com esses ciclos naturais do animal", explicou a membro da SBD.



