Chapada dos Guimarães: um estudante é encontrado morto durante excursão

Três alunos desapareceram e um deles, Daniel Hiarle Arruda de Oliveira, foi encontrado morto durante excursão de uma escola estadual, em Cuiabá (MT). A excursão foi feita no Circuito das Cachoeiras, que fica no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. O caso aconteceu nessa segunda-feira, 6.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, as buscas começaram por volta de 18h30min na Cachoeira da Prainha, que seria o último lugar onde os professores o viram. Cinco bombeiros e um cão de busca participaram da operação, que durou aproximadamente cinco horas. As informações são do G1.

A equipe dos bombeiros mergulhou na cachoeira e localizou o corpo do adolescente de 14 anos, que estava a 3 metros de profundidade. O Corpo de Bombeiros acionou a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML).

Uma perícia foi feita no local, entre meia-noite e 7 horas desta terça. Em nota, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informou que tomou todas as medidas necessárias para ajudar nas buscas por Daniel e que as cachoeiras foram fechadas hoje para a investigação do caso.

Conforme informações divulgadas pelo G1, esse foi o segundo passeio da escola neste mês. Nesta terça-feira, uma outra turma de alunos da Escola Professor Welcio Mesquita de Oliveira realizaria a mesma excursão, que acabou sendo cancelada, segundo a diretora.

