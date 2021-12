Em SP, carro movido a gás natural explode e frentista é arremessada a 3 metros

Motorista não estava no interior no momento da explosão. Frentista não se feriu com o impacto

Um carro explodiu enquanto era abastecido com gás natural veicular (GNV) em um posto de combustíveis. O acidente aconteceu nesse domingo, 5, no município de Sorocaba, São Paulo. O motorista havia saído do veículo durante o abastecimento. Uma frentista que estava em frente ao carro, no entanto, foi arremessada pela explosão.

Segundo o jornal local BDC, transmitido pela TV Globo, a frentista foi arremessada a cerca de 3 metros de distância. Ela não teve ferimentos e nem queimaduras. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Um veículo explodiu na tarde deste domingo (5), em um posto de combustíveis localizado dentro do hipermercado Extra, no jardim Santa Rosália, em Sorocaba, ao abastecer o carro com gás natural (GNV). pic.twitter.com/h2cvGFwtex — David (@DavidEl19640212) December 5, 2021

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver que os vidros do carro estouraram, além da lataria e do teto terem sido retorcidos. A explosão ocorreu em um posto do hipermercado Extra. Parte do teto do posto também foi danificado.

A empresa de gás natural Naturgy divulgou nota informando que técnicos estiveram no local para realizar perícia. Foi constatado que o veículo danificado possuía dois cilindros: um de GNV e outros de gás liquefeito de petróleo ou gás de cozinha (GLP). Ambos os cilindros teriam sido instalados de forma irregular e não apropriado para o carro.

Segundo o portal Uol, a legislação do Estado de São Paulo impõe que todos os veículos movidos a gás natural devem apresentar o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). As causas da explosão estão sendo investigadas.

