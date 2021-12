Ator Marcos Oliveira, o Beiçola, é internado no Rio de Janeiro

O ator Marcos Oliveira, 64, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em "A Grande Família", deu entrada nesta segunda-feira, 6, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Portal Em Off. Segundo a colunista, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirmou que o ator está internado no setor de urologia. Marcos teria chegado à unidade hospitalar sozinho e apresentando certa debilidade.

Neste ano, o ator havia dado declarações sobre as dificuldades de sua situação financeira. Em maio, fãs de Marcos resolveram criar uma vaquinha virtual para ajudá-lo. O ator luta contra diabetes e uma fístula entre a próstata e a bexiga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O humorista vinha sobrevivendo com a ajuda de um fã e de um amigo. Marcos mora sozinho com três cadelas. Durante a pandemia, ele precisou se desfazer de itens pessoais, como figurinos, para conseguir dinheiro.

Tags