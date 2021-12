Boate Kiss: Juiz sugere intervalo para jurados assistirem ao jogo Corinthians x Grêmio

O juiz Orlando Faccini Neto, responsável por conduzir o julgamento da boate Kiss, em Porto Alegre (RS), sugeriu, no final da sessão de ontem, 4, que fosse feito um intervalo às 17 horas da sessão deste domingo, 5, para que os jurados pudessem assistir ao segundo tempo do jogo entre Corinthians e Grêmio, válido pela 37ª rodada do campeonato Brasileiro. "Os jurados vão fazer um lanche às 17h. Eu vou viabilizar, se todos concordarem, que eles vejam, ao menos, o segundo tempo do jogo, para dar uma relaxada", disse o magistrado.

Sobre o assunto Boate Kiss: sobrevivente se especializou em prevenção de incêndio e casou com enfermeira que o atendeu

Julgamento Boate Kiss: assista transmissão do quinto dia hoje, 05/12

Julgamento de acusados no caso da Boate Kiss entra hoje no quinto dia

Encerrados os trabalhos no 4° dia de Tribunal do Júri do Caso Kiss. Os depoimentos serão retomados às 10h deste domingo.



Além do almoço entre 12h30min e 13h30min, tem pausa prevista para lanche + 2° tempo de Grêmio e Corinthians para que os jurados deem “uma relaxada”. pic.twitter.com/n2fh0q00F2 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 4, 2021

No entanto, após receber várias críticas, o juiz, que é torcedor do Corinthians, disse que não iria assistir ao jogo do seu clube do coração. "Eu não vou ver jogo, os jurados pediram para ver", afirmou. A sessão deste domingo foi iniciada às 10h, com o depoimento de Tiago Mutti, testemunha transformada em informante indicação feita pela defesa de Mauro Hoffmann, ex-sócio da boate Kiss.



O júri foi retomado às 18 horas, após intervalo de uma hora. Segundo o portal gaúcho GHZ, durante o intervalo, o magistrado ficou em seu gabinete estudando o processo. Após a oitiva de Tiago, estava prevista a participação de Delvani Brondani Rosso, convocado a pedido de um assistente de acusação.

O julgamento da boate Kiss teve início na última quarta-feira, 1. Em 27 de janeiro de 2013, 242 pessoas morreram e outras 680 ficaram feridas após um incêndio na boate Kiss, na cidade de Santa Maria (RS). O fogo começou após Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, que se apresentava no local, ter utilizado um artefato pirotécnico.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags