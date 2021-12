Réveillon do Rio de Janeiro é cancelado pelo prefeito Eduardo Paes

O prefeito do Rio de Janeiro anunciou neste sábado, 4, que a comemoração de Réveillon está cancelada seguindo orientação do comitê científico do estado

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD-RJ), anunciou na manhã de hoje, sábado (4/12), por meio de suas redes sociais, que o Réveillon no Rio está oficialmente cancelado. A decisão está de acordo com a orientação do comitê científico do estado, como medida de prevenção contra a pandemia de Covid-19.

"Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do Réveillon do Rio", escreveu o prefeito.

Eduardo Paes ainda reforçou que a decisão não foi fácil, mas que não havia condições de organizar uma celebração de tamanha dimensão sem a garantia de todas as autoridades sanitárias, além de não ter tempo necessário para uma preparação que envolve muitos gastos.

"Se é esse o comando do Estado (não era isso o que vinha me dizendo o governador), vamos acatar. Espero poder estar em Copacabana abraçando a todos na passagem de 22 para 23. Vai fazer falta mas o importante é que sigamos vacinando e salvando vidas", finalizou Paes.



Além do Rio de Janeiro, o Réveillon já foi cancelado no Distrito Federal e nas seguintes capitais: São Paulo, Natal, Recife, Fortaleza, Salvador, São Luís, Teresina, Aracaju, João Pessoa, Cuiabá, Campo Grande, Belém, Palmas, Vitória, Porto Alegre, Macapá e Florianópolis.

