Acesso à cópia da prova de redação dos Colégios Militares passa de 15 minutos para três dias

União será obrigada a disponibilizar redações com as correções por três dias aos responsáveis legais dos candidatos. A decisão judicial valerá para todas as escolas mantidas pelo Exército no País.

Candidatos inscritos em concursos de admissão dos Colégio Militares poderão ter acesso a uma cópia da prova de redação por um prazo maior, antes de ingressarem com recurso para a contestação de notas. A ampliação do período passará de 15 minutos para 3 dias. A medida foi assegurada por liminar obtida pelo Ministério Público Federal (MPF) junto à Justiça Federal. A decisão judicial valerá para todas as escolas mantidas pelo Exército no País.



Com a liminar, a União passa a ser obrigada a disponibilizar, por um prazo mínimo de três dias, uma cópia da redação realizada pelo estudante, ao responsável legal do candidato. A cópia deve conter a respectiva pontuação recebida em cada parâmetro avaliado e as marcações das correções feitas pela banca. A liminar também impede a União de expedir novas normas que restrinjam o direito do recurso.

LEIA MAIS | Receita Federal apreende roupas falsificadas em shopping popular de Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Saiba como aderir ao programa de renegociação e perdão de dívidas de ICMS, IPVA e ITCD no Ceará

Ação do MPF contra a União

A medida foi expedida após o MPF mover ação contra a União em função de irregularidades identificadas no Edital de nº 2, de 10 de agosto de 2020, com regras para admissão aos 14 Colégios Militares mantidos pelo Exército. O documento previa que os candidatos e responsáveis poderiam ter acesso à prova por apenas 15 minutos, não sendo fornecida cópia e tampouco permitida fotografia.

Durante as investigações do caso, o MPF chegou a expedir recomendação à Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial do Exército Brasileiro para que fossem adotadas providências para evitar restrições ao direito de recurso dos candidatos nas seleções futuras.

Em resposta, a diretoria informou que ampliaria o tempo de acesso para 30 minutos, com a respectiva pontuação recebida e sem as marcações das correções feitas pela banca. O procurador da República Marcelo Monte, autor da ação, considerou que, mesmo com a ampliação para 30 minutos, a administração pública estaria ofendendo o regime jurídico que rege os concursos públicos, bem como seus princípios e regras.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags