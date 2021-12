Gabaritos e cadernos de questões do Enem 2021 são divulgados nesta quarta-feira, 1º. O material está disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Uma questão da prova de matemática foi anulada.

O número correspondente à questão anulada varia em função do tipo de caderno, da seguinte forma (Enem impresso e Digital):

Matemática e suas tecnologias

Amarelo: Questão 178

Azul: Questão 138

Cinza: Questão 155

Rosa: Questão 157

Laranja e Verde: Questão 178

Confira aqui as provas e o gabaritos.

