Primeiro time de futebol gay da Bahia lança uniforme com cores do arco-íris

O primeiro time de futebol gay da Bahia, conhecido como Dendê Futebol Clube, lançou um novo uniforme com as cores do arco-íris. O arco-íris é usado, pelo movimento LGBTQIA+ como símbolo de representatividade na luta contra a discriminação. Atualmente, a equipe tem 30 membros e joga o Fut 7, tipo de futebol jogado com seis atletas na linha e um no gol. O evento de lançamento ocorreu no último sábado, 13, na Champion Multiarena, no Shopping Bela Vista, e ainda foram organizados dois amistosos para celebrar o lançamento.



Após a pausa por causa da pandemia, o clube retomou suas atividades neste ano. A equipe vai disputar o Nordestão Gay em maio de 2022, além do Brasileirão. As informações são do portal BHAZ. O vice-presidente e jogador do Dendê, Wellington Santos, acredita que foi necessário superar muitos obstáculos para criar e consolidar o clube.

“A ideia surgiu, mas foi difícil reunir a turma. O futebol é extremamente homofóbico e machista. As pessoas ficavam com receio de aderir ao Dendê, pois tinham medo de preconceito, mesmo amando jogar bola. Foi preciso furar essa barreira. Gostamos de jogar bola e resolvemos quebrar este espaço hétero e promover a inclusão”, disse ele em entrevista ao Correio 24 Horas.

Sobre o clube

Fundado em 2017, o Dendê da Bahia foi pioneiro na criação de competições voltadas ao público gay no Nordeste. Em 2019, o clube criou a Copa Gay de Futebol Society do Nordeste, jogada em Salvador, na capital baiana. Segundo o vice-presidente, a adesão foi grande. “Vieram clubes gays de diversos estados do Nordeste. Foi um sucesso e vimos que é possível promover a diversidade no futebol e fazer crescer a inclusão. Saímos do armário”, afirmou.



Após o sucesso no lançamento da camisa, a equipe postou um agradecimento especial no perfil oficial do Instagram. “A realização do evento de inauguração do novo uniforme só se tornou possível graças ao trabalho e empenho dos envolvidos e ao apoio dos nossos colaboradores. Agradecemos imensamente a participação de todos os envolvidos; à nossa torcida que esteve presente e vibrou muito”, escreveu o primeiro time gay da Bahia.



