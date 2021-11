Liderando o Campeonato Brasileiro com 71 pontos conquistados, o Atlético-MG enfrenta o Juventude neste sábado (20), a partir das 19h (horário de Brasília) no estádio do Mineirão. Já a equipe gaúcha chega ao confronto com 39 pontos, ocupando o 15º lugar da tabela e precisando abrir distância do Z4.