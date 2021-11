Casal consegue viajar com coelho após briga ao ser impedido de levar animal

Companhia aérea holandesa KLM tentou impedir embarque do coelho mesmo com o casal tendo autorização judicial para viajar com o animal. Briga generalizada foi gravada em vídeo

Após ter sido impedido de embarcar com um coelho no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), um casal de Minas Gerais conseguiu viajar com o animal em segurança. O caso aconteceu nessa quinta-feira, 18, onde vídeos da briga foram feitos e passaram a circular na internet.



O casal tinha autorização judicial para embarcar o animal, mas foi impedido por funcionários da companhia aérea holandesa KLM. Em um dos vídeos que circula nas redes sociais desde o dia do incidente, é possível ver o momento que o tutor do animal (de camisa xadrez) grita com uma funcionária da KLM, que também discute com o passageiro. Logo após, inicia uma briga generalizada, que termina com socos e empurrões.



Coelho é impedido de embarcar em voo mesmo com autorização e passageiros e funcionários brigam: https://t.co/VyWms8Sqya pic.twitter.com/YmWiZRQqA0
November 19, 2021

Apesar de toda a confusão, no entanto, foi possível embarcar o coelho, chamado Alfredo, em outro voo junto com o casal sob escolta policial após uma segunda autorização da Justiça, de acordo com o portal do G1 São Paulo. A KLM afirmou por meio de nota que houve um "equívoco interno" ao avisar a equipe de embarque sobre a documentação.

"Devido a um equívoco interno da companhia, o transporte excepcional do animal na cabine da aeronave, com base em uma decisão judicial, não foi comunicado à tripulação do voo com antecedência", afirma a companhia aérea holandesa em nota.

A nota continua: “Ao contrário de cães e gatos, animais roedores não podem ser transportados na cabine da aeronave por razões de segurança, motivo pelo qual os passageiros não puderam embarcar no voo da KLM desta quinta-feira (18/11) em São Paulo com seu coelho”, completa.

Apesar da justificativa, coelhos não são roedores, mas lagomorfos, uma vez que eles têm quatro dentes incisivos. Roedores, como ratos e chinchilas, contam com dois. "A companhia condena qualquer tipo de comportamento violento de passageiros e colaboradores, e uma investigação está em andamento para entender os fatos", completa a KLM em nota. Após confusão, coelho chamado Alfredo consegue embarcar com donos no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP) (Foto: Reprodução/Redes sociais)



