Faculdade e rede de fast food darão desconto a candidatos do Enem

Uma ação inusitada para ajudar quem fará a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 foi planejada em parceria entre a Faculdade Pitágoras e a rede de fast food Burger King. Entre 21 de novembro, data da primeira prova, e 5 de dezembro, candidatos ao Enem podem conseguir descontos de até 25% em lanches.

Há três formas de participar da promoção. Desde já, é possível se inscrever pelo site da faculdade e obter os cupons de desconto. Nos dias do exame, promotores estarão nos locais de prova realizando cadastro dos candidatos interessados. Por fim, quem levar o caderno de questões do Enem a uma loja participante pode receber o abatimento direto no caixa.

O desconto é exclusivo para quem realizar o Enem. As promoções começam em 13% de desconto, e chegam a 25% no combo com dois sanduíches, dois refrigerantes, balde de batata e duas casquinhas de sorvete.

