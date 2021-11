Policial imobiliza mulher com criança no colo em Minas Gerais; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais desde a noite dessa sexta-feira, 5, mostra um policial militar imobilizando uma mulher enquanto ela estava com uma criança no colo. O caso ocorreu no Centro da cidade de Itabira, no Interior de Minas Gerais (MG), na noite de ontem. Nas imagens, é possível ver o militar aplicando um golpe no pescoço da mulher, enquanto ela cai no chão com a criança no colo.

Veja o vídeo (atenção, imagens fortes)

Nas imagens, é possível ver a preocupação de pessoas ao redor. Uma delas conseguiu tirar a criança do colo da mulher enquanto ela estava sendo imobilizada. Nas redes sociais, muitas pessoas associaram as imagens ao caso de George Floyd, nos Estados Unidos, morto após ser imobilizado de forma semelhante pela polícia.

Imagens fortes: policiais militares de Itabira/MG prendem mulher com criança no colo e aplicam o golpe do joelho no pescoço que a polícia americana matou George Floyd. Vergonha, covardia. Aconteceu agora, há uma hora, na Av. João Pinheiro, centro da cidade. @pmmg190 pic.twitter.com/689tRbtD9i — Afonso Borges (@afonsoborges) November 6, 2021

Repugnantes as cenas da PM de Minas Gerais imobilizando e pisando em uma mulher negra com seu bebê no colo enquanto outra criança que estava com ela assistia e tejtava impedir. Será possível um dia explicar para essas crianças que oe dever da polícia é proteger a vida? — Flavio Serafini (@serafinipsol) November 6, 2021

Conforme informações do portal G1 Minas Gerais, a mulher, que não teve o nome revelado, tem 18 anos e é mãe das duas crianças que aparecem no vídeo. De acordo com a Polícia Militar, a mulher e o companheiro, de 25 anos, foram presos por porte ilegal de armas. Em nota, a PM disse que a criança não sofreu nenhuma lesão.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a ocorrência foi destinada à Central de Plantão Digital e, até o momento, ainda não foi recebida.

Em nota, publicada na manhã deste sábado, 6, nas redes sociais, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Itabira afirmou "preocupação" com a abordagem policial usada contra a mulher, e que a Diretoria e a Comissão de Direitos Humanos já estão acompanhando o caso.

Confira nota da Polícia Militar na íntegra

"A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esclarece que no início da noite dessa sexta-feira (05/11/21), na cidade de Itabira, região Central de Minas, realizou a prisão em flagrante de um casal por porte ilegal de arma de fogo e munições.

Durante a abordagem foram apreendidas quatro munições calibre .32 com o homem. Para impedir a apreensão da arma de fogo que estava consigo, a mulher se agarrou a uma criança, usando-a como escudo humano e se recusando a largá-la.

Além da arma de fogo e das munições, uma touca ninja também foi apreendida com o casal.

Sobre a atuação policial, a PMMG esclarece ainda que os fatos serão apurados pela instituição em procedimento administrativo."



