Saiba como inserir foto com música no status do seu WhatsApp

Funcionalidade é utilizada nos stories do Instagram e Facebook, mas ainda não está disponível no WhatsApp

Funcionalidade comum nos stories do Instagram e Facebook, a publicação de fotos com músicas é algo que o WhatsApp ainda não disponibilizou aos seus usuários. Para “driblar” a situação, O POVO lista alguns aplicativos em que você pode editar uma foto como vídeo com música para que se torne possível a sua publicação em seu status.

CapCut

O CapCut é um aplicativo do TikTok e funcionada para a edição de vídeos. Apesar de deixar os vídeos um pouco “pesados”, o app é intuitivo e ótimo para edições rápidas pelo celular. O app está disponível para quem usa sistemas operacionais Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente. Para fazer a edição após baixar o aplicativo, siga os passos:

Android



- Clique em “Novo Projeto”, adicione a foto ou até mesmo vídeo que deseja inserir a música. Vale ressaltar que podem ser inseridas diversas imagens, conforme a intenção do usuário. Caso seja um vídeo e esse possua um áudio que deseja substituir, é só clicar em silenciar o áudio no menu do lado esquerdo da tela;

- Na parte inferior da tela, você encontrará a opção “Selecionar”;

- Basta clicar na opção “Áudio” e, depois, em “Sons”;

- Vá até a pasta onde você, antecipadamente, salvou a música que deseja. Clique sobre a música desejada e ela será automaticamente enviada para a base de imagens - selecionadas numa segunda pista;

- Esse último passo são os ajustes que podem ser feitos, tais como: duração das imagens, música, filtros e outros detalhes de edição. O aplicativo é muito intuitivo e não apresenta muitas dificuldades;

- Em seguida é só clicar em “Salvar” que o app disponibiliza em sua galeria e já poderá ser postado no status do WhatsApp.



iOS



- Clique em “Novo Projeto”, adicione a foto ou até mesmo vídeo que deseja inserir a música. Vale ressaltar que podem ser inseridas diversas imagens, conforme a intenção do usuário. Caso seja um vídeo e esse possua um áudio que deseja substituir, é só clicar em silenciar o áudio no menu do lado esquerdo da tela;

- Na parte inferior da tela, você encontrará a opção “Adicionar”;

- Depois, basta clicar na opção “Áudio” e, depois, em “Sons”; Algumas músicas estarão disponíveis para a escolha, mas, se você quiser adicionar uma música específica que não está disponível, basta ir ao app YouTube, procurar a música desejada e fazer uma gravação de tela;

- Após fazer a gravação de tela, adicione o vídeo no projeto (junto com a foto que já foi adicionada) e clique em “extrair áudio”. Pronto! O áudio do vídeo ficará separado e você poderá mover apenas o áudio para onde quiser;

- Esse último passo são os ajustes que podem ser feitos, tais como: duração das imagens, música, filtros e outros detalhes de edição. O aplicativo é muito intuitivo e não apresenta muitas dificuldades;

- Em seguida, é só clicar em “Salvar”, o vídeo aparecerá em sua galeria e já poderá ser postado no status do WhatsApp.





InShot

O InShot é um dos aplicativos mais utilizados para a edição de vídeos em celular. O app está disponível para quem usa sistemas operacionais Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente, com opção premium, que custa cerca de R$ 19,00 por mês, que permite o acesso à ferramentas adicionais. Para fazer a edição após baixar o aplicativo, siga os passos:



Android



- Ao abrir o aplicativo, clique em “vídeo” e depois, em “foto”;

- Escolha uma foto e clique no sinal de visto na parte inferior direita da tela;

- Depois é só clicar em “música” e escolher uma música de sua preferência;

- Esse último passo são os ajustes que podem ser feitos, tais como: duração das imagens, música, filtros e outros detalhes de edição. O aplicativo é muito intuitivo e não apresenta muitas dificuldades;

- Em seguida é só clicar em “Salvar”, o vídeo aparecerá em sua galeria e já poderá ser postado no status do WhatsApp.



iOS



- Ao abrir o aplicativo, clique em “vídeo” e depois, em “foto”;

- Escolha uma foto e clique no sinal de visto na parte inferior direita da tela;

- Depois é só clicar em “música” e escolher uma música de sua preferência; Algumas músicas estarão disponíveis para a escolha, mas, se você quiser adicionar uma música específica que não está disponível, basta ir ao app YouTube, procurar a música desejada e fazer uma gravação de tela;

- Após fazer a gravação de tela, adicione o vídeo no projeto (junto com a foto que já foi adicionada), clicar em cima do vídeo, clicar em “músicas”, clicar novamente em cima do arquivo do vídeo e, por último, clicar em “extrair áudio”. Pronto! O áudio do vídeo ficará separado e você poderá mover apenas o áudio para onde quiser;

- Esse último passo são os ajustes que podem ser feitos, tais como: duração das imagens, música, filtros e outros detalhes de edição. O aplicativo é muito intuitivo e não apresenta muitas dificuldades;

- Em seguida é só clicar em “Salvar”, o vídeo aparecerá em sua galeria e já poderá ser postado no status do WhatsApp.



Clips

Outro aplicativo que é possível anexar música as fotos é o App Clips, da Apple. Também é muito fácil de ser utilizado e intuitivo.



- Após baixar o aplicativo, procure pela imagem que deseja anexar música de fundo;

- Dentro do aplicativo, você verá na parte de cima da tela a opção de anexo de música;

- Em seguida, é só tocar em “Trilhas Sonoras” e escolher uma das músicas da lista que estão disponíveis;

- Ao clicar na música escolhida, o aplicativo fará o download e, em seguida, será necessário clicar novamente e aparecerá a opção “Selecionar o Som”;

- Depois desse processo, clique na seta “Voltar” e confirme clicando no “ok”;

- Assim, automaticamente a música ficará gravada na imagem e clique no botão rosa no centro da tela segurando por alguns segundos. A gravação aparece no canto inferior para que seja analisado o resultado.



Existem muitos outros aplicativos que permitem fazer esse processo, como o iMovie, o VivaVídeo, o Splice e o próprio Adobe Premiere App. A maioria desses aplicativos possuem funcionalidades intuitivas, que podem funcionar de forma similar a dos aplicativos citados anteriormente.

Para aqueles que possuem intimidade com programas de computador, como o Sony Vegas, é possível fazer esse mesmo processo rapidamente e disponibilizar no status, mas a edição por meio do celular é mais prática e rápida.



