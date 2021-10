Consórcio Nordeste cobra de Bolsonaro ações para zerar fila de espera do Bolsa Família

O Consórcio Nordeste encaminhou um ofício ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta quarta-feira (6), cobrando ações por parte do governo federal para zerar a fila de espera do Bolsa Família. Segundo levantamento da Câmara Temática de Assistência Social do Consórcio Nordeste, com dados disponíveis no portal do Ministério da Cidadania, até o mês de julho deste ano existiam no Brasil 2.415.973 famílias que preenchem os critérios de elegibilidade e até o momento não conseguiram ter acesso ao benefício.



No Nordeste, ainda segundo a análise, há 881.748 famílias que aguardam pelo recebimento da renda. De fevereiro a julho de 2021 houve um crescimento de 25% dessa fila.

Sobre o assunto Neonazista é preso suspeito de estuprar menino de 12 anos no Rio

Mulher é presa suspeita de envenenar marido e três filhos

Justiça absolve empresário acusado de estuprar Mariana Ferrer

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Como observou-se nas concessões realizadas anteriormente pelo Ministério da Cidadania, as inserções das famílias no Programa não vinham se dando de forma proporcional à demanda do território nacional, sendo necessário que a gestão federal administre a concessão dos benefícios de forma isonômica, assegurando a entrada de acordo com a demanda nos estados”, diz o documento assinado pelo presidente do Consórcio Nordeste, o governador do Piauí Wellington Dias (PT).

Um ofício também foi encaminhado ao ministro da Cidadania, João Roma, apresentando os números atualizados da demanda reprimida do Bolsa Família, bem como reforço de solicitação de uma agenda com os governadores da região Nordeste.

"Diante dos dados apresentados verifica-se a urgente necessidade de implementação de ações para zerar a fila de espera do Programa Bolsa Família, devendo o Estado Brasileiro garantir a proteção social pública e o direito de todo cidadão às condições mínimas de existência humana digna", finalizam os gestores.

Tags