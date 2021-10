Nego do Borel é encontrado em motel da zona norte do Rio

Mãe do cantor havia feito um registro de desaparecimento do cantor na noite dessa segunda-feira, 4

O cantor Nego do Borel foi encontrado em um motel em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no começo da tarde desta terça-feira, 5. A informação foi confirmada pela Polícia Civil local. As informações são do G1.

De acordo com o portal, o cantor, que está sendo investigado por estupro de vulnerável, estava em um quarto de um hotel chamado Corinto, ao lado de duas mulheres. Ele será levado a Polícia, onde a mãe estava novamente depondo.

Registro de desaparecimento

A mãe do artista, Roseli Viana Pereira, prestou depoimento ontem, dia 4, em uma delegacia contando que Borel havia dito que sairia de casa. Ele teria ligado para um assessor e, em tom de despedida, agradecido por tudo. As informações são do portal Extra.

