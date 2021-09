Mulher morre com 30% do corpo queimado após tentar cozinhar com álcool

Geisa Estefanini teve 30% do corpo queimado após utilizar álcool no lugar de gás de cozinha por não ter dinheiro para comprar um botijão

Após tentar cozinhar utilizando álcool no lugar de gás de cozinha, no último dia 2 de setembro, Geisa Estefanini, 32, teve 30% do corpo queimado. Com queimaduras de terceiro grau na região da caixa toráxica, pés, braços e em um dos lados do rosto, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu nessa segunda-feira, 27. O caso aconteceu em Osasco, região metropolitana de São Paulo.



No momento do acidente, a mulher estava com o filho Lucas, de 7 meses, nos braços. A criança teve ferimentos leves e ficou sob os cuidados do pai após receber alta. As informações são do Uol. Geisa estava internada desde o início de setembro na Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital Geral de Vila Penteado, na Zona Norte da capital.

A proprietária do imóvel que Geisa morava contou que ela não tinha dinheiro para comprar um botijão de gás e por isso estava cozinhando com álcool combustível. Identificada apenas como Monica, ela informou que a vítima já vinha cozinhando dessa forma há cerca de dois dias e que, no momento do acidente, ela estava fazendo comida e a mamadeira para o bebê.

Um familiar também relatou que Estefanini morreu em decorrência de uma broncopneumonia, além dos ferimentos. Tendo anemia, ela precisou passar por transfusão de sangue a fim de conseguir receber o tratamento, mas os pulmões não estavam respondendo. Além de Lucas, ela era mãe de outros quatro filhos.

