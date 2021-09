Em Rondônia, funcionário de padaria dá cadeirada em assaltante; Entenda por que ação não é indicada

Imagens da câmera de segurança de uma padaria mostram o momento em que um funcionário reage a um assalto e acerta o criminoso com uma cadeira. O caso aconteceu em Porto Velho, capital de Rondônia. A ação não é indicada pelas forças de segurança.

LEIA TAMBÉM| Policiais e delegados se aliam a traficantes e cobram até R$ 1 milhão para livrá-los da prisão



Segundo uma funcionária da padaria, na última quinta-feira, 23, um homem se passou por cliente e anunciou o assalto ao se dirigir ao caixa para ‘comprar’ pães.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos funcionários do estabelecimento reagiu e deu uma cadeirada no assaltante.



Muito comum em ocorrências como a citada, a reação a assaltos é desencorajada pelas autoridades, por expor a vítima a um perigo ainda maior do que o do crime em andamento. O major Messias Mendes, comandante do Batalhão de Prevenção Especializada (BPEsp) da Polícia Militar (PMCE), alerta para os riscos ao reagir a um assalto e dá dicas ao cidadão comum para diminuir as chances do crime acontecer.



O que o assaltante espera

O major começa explicando que é importante ter uma noção do que o criminoso espera ao anunciar um assalto: obediência e acatamento.



Qualquer coisa de diferente que a vítima fizer pode desencadear uma reação inesperada do assaltante. “Quando a pessoa reage, ela está desafiando o criminoso, por isso que a polícia insiste em dizer para as pessoas que elas não reajam. Essa é a forma mais direta que nós temos de proteger as vítimas quando elas já estão submetidas a uma situação dessas”, diz.

Portanto, para prevenir assaltos ou se você estiver sendo assaltado:

- Não reaja, submeta-se às ordens dele/dela e deixe bem claro aquilo que que você vai fazer, por exemplo: “vou botar minhas mãos para fora”, “agora eu vou pegar minha carteira” e “vou pegar meu celular”. Falar o que vai fazer em voz alta já tira uma certa tensão que o assaltante trouxe para o início da ação

- Preste atenção em movimentos estranhos

- Evite passar por locais conhecidamente perigosos

- Mude constantemente sua rotina

- Procure chegar em casa por ruas diferentes, em horários diferentes

- Dê uma volta pelo quarteirão ao chegar em casa

- Envolva a comunidade e a vizinhança na sua própria proteção (ex: ligar para vizinho e pedir para ele acender a luz da sua janela ou ficar olhando sua chegada)

Essas ações simples fazem parte da segurança primária, que, segundo o comandante, não podem ser compartilhadas ou transferidas para ninguém. Em uma sociedade ideal, boa parte da segurança primária deve ser exercida pelo usuário.

Ao andar de ônibus, quais precauções devemos tomar?

Quanto menos previsível você for, melhor. Em crimes contra o patrimônio pessoal, o criminoso busca portabilidade e acessibilidade.



Por isso, você deve:

- Tentar não ser muito previsível (ex: todos colocam o celular na bolsa, então boloque em outro lugar)

- Procure não ficar muito isolado

Para aqueles que possuem um negócio…

Existem mecanismos de segurança que os empresários podem investir e que desestimulam o espaço em que um eventual assaltante possa se sentir à vontade, como:



- Instalar câmeras de segurança

- Colocar avisos do tipo “você está sendo filmado”

- Fazer a sangria do caixa em horários variados

- Contratar pessoas de confiança

- Se puder, investir em segurança privada

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags