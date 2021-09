Três meses após morte de Lázaro Barbosa, investigação segue sob sigilo

No dia 28 de junho de 2021, há três meses, morria Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, durante uma troca de tiros com forças policiais em área de mata na cidade de Águas Lindas (GO). Nesta ação, Lázaro foi atingido por pelo menos 38 disparos. Ao todo, a Polícia informou ter atirado 125 vezes durante a "caçada" para capturar o homem que ficou conhecido como "serial killer de Brasília".

O delegado-chefe da 24ª Delegacia de Polícia, Raphael Seixas, responsável pela investigação do caso, informou ao O POVO que atualmente a investigação segue sob sigilo judicial: “A delegacia se pronunciará somente depois da conclusão do inquérito policial”.

O homem ficou nacionalmente conhecido por causa dos crimes que cometia enquanto permanecia foragido. Lázaro era investigado por homicídios, estupros e chacina. Mesmo procurado por agentes de segurança, Lázaro passou 20 dias escondido, deixando um rastro de violência por onde passava.

Lázaro é suspeito de matar uma família na cidade de Ceilândia do Norte (DF). De acordo com a Polícia Militar, ele também é suspeito na invasão de chácaras, atirar em mais três pessoas, furtar automóvel e estupro.

Para conseguir despistar as equipes envolvidas na investigação, o homem utilizava de conhecimentos que tinha sobre a região para se esconder na mata fechada e em grotas de cachoeiras. Para capturar Lázaro, os agentes de segurança precisaram montar uma força-tarefa com mais de 200 policiais de Goiás e do Distrito Federal (DF). A equipe contava com cães farejadores, drones e helicópteros para ajudar na busca.

A primeira pessoa a repassar a informação da captura de Lázaro foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, via rede social. "Tá aí, minha gente, como eu disse, era questão de tempo até que a nossa polícia, a mais preparada do País, capturasse o assassino Lázaro Barbosa", informou o governador. "Goiás não é Disneylândia de bandido".



Filho, esposo e pai

Lázaro nasceu na Bahia, em uma cidade chamada de Barra dos Mendes, município com cerca de 13 mil habitantes, a pouco mais de 500 quilômetros de Salvador. Durante a investigação, a mãe de Lázaro Barbosa, Eva Maria de Sousa, não reconhecia as atitudes do filho e acreditava que ele estivesse praticando os crimes por influência de um "demônio". A mulher não tinha contato com ele há dois anos.

"O que eu mais quero é que ele seja preso, para ele esclarecer todas as verdades", declarou a mãe de Lázaro, durante entrevista à TV Bahia. "Isso é uma coisa que perturba ele, depois da perturbação sai, aí é a hora do arrependimento. Eu acho assim, que é um demônio, um demônio que perturba ele. Tem mais de dois anos que eu não o vejo", relatou Eva Maria de Sousa.

Além disso, Lázaro era pai de duas crianças de uniões diferentes, um menino de quatro anos e uma menina de dois anos. A mãe da filha mais nova era casada com o homem. A esposa de Lázaro tinha 19 anos, os dois estavam juntos há quatro anos. Segundo a viúva, enquanto o homem estava vivo, “ele é um pai dedicado”.

Outra pessoa que precisou lidar com a repercussão do caso Lázaro foi a esposa do mateiro. Conforme informações divulgadas, ela ela afirmou que teria sido agredida por policiais que queriam saber o paradeiro dele. Na época, o homem já estava foragido há 13 dias.

"O policial deu três, quatro tapas no meu rosto. Ele quebrou o rodo da minha tia e ia me bater com o cabo. Eu pensei comigo: Senhor, eu não acho justo eu apanhar com esse cabo de vassoura. O Senhor sabe que eu não sei onde ele está", contou em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record.

A jovem de 19 anos contou que só acreditaria nas acusações caso ele confessasse: "Não acredito em nenhum ritual. Ele tinha uma fé em Deus muito grande, foi até pregador da palavra no presídio. Eu só vou acreditar que ele se envolveu mesmo nisso quando ele for pego e falar", declara a jovem que preferiu não se identificar.

2007: Lázaro Barbosa foi preso em Barra dos Mendes, na Bahia, acusado de matar duas pessoas. Secretaria de Segurança Pública da Bahia diz que ele fugiu cerca de 10 dias após a prisão e é considerado foragido desde então;

2009: Lázaro foi preso Corumbá de Goiás, suspeito de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo;

2013: Laudo psicológico feito na cadeia no DF descreve Lázaro como “psicopata imprevisível”, com comportamento agressivo, impulsivo, instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio;

14 de março de 2014: Prisão de Lázaro foi convertida para regime semiaberto;

28 de março de 2016: Lázaro fugiu da cadeia na Penitenciária da Papuda, em Brasíia, após um "saidão" de Páscoa;

8 março de 2018: Lázaro Barbosa foi preso em Águas Lindas de Goiás por mandados de prisão por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, roubo e estupro;

23 de julho de 2018: Lázaro fugiu da cadeia em Águas Lindas de Goiás;

8 de abril de 2020: Ele foi indiciado pelos crimes de roubo mediante restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca e por tentativa de latrocínio, por suspeita de invadir uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Na época ele golpeou um idoso com um machado;

26 de abril de 2021: Lázaro invadiu uma casa no Sol Nascente (DF), quando trancou pai e filho no quarto e levou a mulher para um matagal e a estuprou;

17 de maio de 2021: Segundo a polícia, ele fez uma família refém na mesma região, ameaçando os moradores com faca e arma de fogo. Nesse crime, ele mandou as pessoas ficarem nuas;

5 de junho: Polícia Civil investiga a morte de um caseiro em uma fazenda no distrito de Girassol, em Cocalzinho de Goiás quatro dias antes da chacina em Ceilândia;

9 de junho de 2021: Lázaro é suspeito de invadir uma chácara no Incra 9, em Ceilândia (DF), onde teria matado a tiros e a facadas um casal e dois filhos. Ele também praticou roubos na no local após o crime. Ele teria rendido o caseiro, o dono da propriedade e a filha dele.

11 de junho de 2021: Lázaro fugiu para Cocalzinho de Goiás.

12 de junho de 2021: ele atirou em quatro pessoas, invadiu fazendas e colocou fogo em uma casa ao fugir da polícia. Os feridos foram levados a hospitais da região e um deles estava internado até a quarta-feira (23).

13 de junho de 2021: Furtou um carro e o abandonou na BR-070 dando sequência à fuga para uma mata;

14 de junho de 2021: Caseiro de Cocalzinho de Goiás disse à polícia que atirou em Lázaro Barbosa após ele falar que ia entrar na casa. Chacareiro relatou que ele fugiu depois de ser atingido.

15 de junho de 2021: Dois policiais militares de Goiás foram baleados durante buscas do suspeito. Delegado diz que Lázaro fez casal e adolescente reféns em Edilândia, povoado de Cocalzinho.

16 de junho de 2021: Lázaro Barbosa foi visto por um morador em uma área rural;

17 de junho de 2021: a polícia retomou as buscas em matas da região e mudou a base de operação pela segunda vez. Houve nova troca de tiros e secretário de Segurança Pública disse acreditar que fugitivo estava ferido;

18 de junho de 2021: houve intensa movimentação da força-tarefa após denúncia de que criminoso havia sido visto em chiqueiro de chácara. Barreiras em estradas e rodovias foram montadas.

19 de junho de 2021: houve uma grande movimentação de policiais na região de Águas Lindas de Goiás depois que moradores afirmaram terem visto o suspeito pela região. Um deles chegou a contar que viu Lázaro em uma gruta. Uma cadela que atuou em Brumadinho e outros três cães farejadores chegam para ajudar nas buscas por Lázaro Barbosa.

20 de junho de 2021: com medo de Lázaro, uma família com grávida dormiu dentro de carro em frente à sede da força-tarefa em Cocalzinho de Goiás. Novas buscas ocorrem na zona rural.

21 de junho: uma moradora denunciou que viu um homem, parecido com o fugitivo, passar por uma propriedade rural. Policiais e bombeiros com cães farejadores acompanharam a mulher para fazer uma verificação na área;

22 de junho: policiais retomaram buscas por Lázaro e receberam rádios comunicadores do Exército, com alcance de 30km. Um carro queimado, um lençol e um serrote foram encontrados em um local onde o criminoso pode ter se abrigado. Também houve uma troca de tiros entre um caseiro e um suposto invasor;

23 de junho: Um fazendeiro disse que atirou contra um invasor na região de buscas por Lázaro Ele relatou que o local tinha sido furtado dias antes. Buscas pelo fugitivo se concentravam em área de chácaras nas proximidades da BR-070, em Goiás;

24 de junho: Polícia Rodoviária Federal faz barreiras nas estradas em busca do fugitivo. Operações policiais contavam com imagens de satélite e drones com visão térmica.

