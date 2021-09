A dois meses do Enem, diretor responsável por prova digital se demite

O diretor de Tecnologia da Informação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Daniel Miranda Pontes Rogério, pediu demissão da pasta nesta quarta-feira, 22. A desistência ocorre faltando apenas dois meses para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre os dias 21 e 28 de novembro de 2021. Segundo o ex-diretor, a saída deve-se a problemas pessoais.

Daniel Miranda Pontes Rogério era diretor de tecnologia desde abril de 2021. Segundo informações da Folha de São Paulo, apesar de não detalhar a motivação por trás da desistência, relatos indicam que Daniel Miranda enfrentava dificuldades na função, principalmente para manter as equipes. Com a proximidade do Enem, o déficit na posição causa preocupação aos servidores em relação à versão digital do exame, que terá a segunda edição aplicada neste ano.

Daniel Miranda Pontes Rogério já ocupou cargos relacionados à tecnologia da informação nos ministérios da Economia, Comunicações e da Educação. Ele se tornou diretor de T.I. após a promoção de Camilo Mussi, que estava no cargo desde 2016, a presidente do Inep.

Além de responsável pelo Enem digital, a diretoria de T.I. também processa as informações coletadas pelo instituto, como os dados inseridos nos processos de inscrições. Além disso, o setor também registra e calcula as notas do exame. Este ano, o Enem está marcado para os dias 21 e 28 de novembro, tanto na versão tradicional, em papel, quanto na aplicada no computador.





