Memes sobre o possível tsunami viralizam nas redes sociais

Desde o anúncio de que a erupção do vulcão Cumbre Vieja, na Espanha, poderia causar um tsunami na costa do País, brasileiros acionaram o plano de contingência de costume: a criação de memes. Apesar do fundo de tensão, as postagens bem humoradas desviam o foco da preocupação para o humor costumeiro.

O POVO selecionou alguns memes sobre a situação, confira:

1. "Ele não é doido, ele tá me vendo"

Frase típica do cearense, geralmente utilizada ao atravessar uma rua ou um cruzamento movimentado, agora tomou um novo sentido. Por enquanto, a despreocupação reina. Será que o tsunami também paga indenização?

2. Professores de Geografia, vocês nos prometeram...

eu na casa do meu professor de geografia que disse que era impossível ter tsunami no Brasil pic.twitter.com/bP1dcjJUDm — ᴍᴀᴛʜᴇᴜꜱ (@impactor_08) September 16, 2021

Durante os dias de escola, ouvíamos os professores nos falar sobre como o Brasil é um país sortudo, afinal, possui localização privilegiada em relação a placas tectônicas e poucas disposições a desastres naturais, como terremotos e erupções vulcânicas. Mas por um tsunami ninguém esperava.

3. Por gentileza, não entre em erupção

Com licença vulcão Cumbre Vieja, o senhor poderia por gentileza não entrar em erupção e causar um tsunami aqui no Brasil, pois já estamos deveras à sofrer.

