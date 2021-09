MG: Diretor de colégio militar é acusado de submeter alunos a maus tratos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O coronel de cavalaria Régis Rodrigues Nunes, diretor do Colégio Militar de Belo Horizonte, está sendo acusado de maltratar estudantes. A denúncia foi feita na semana passada por funcionários da instituição. Entre os relatos está que os jovens foram expostos a altas temperaturas por longo período de tempo. Além disso, mesmo sendo menores de idade, o gestor obrigou alunos a empunhar armas de fogo.

Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o texto feito pelos funcionários teve como motivação episódio ocorrido durante a preparação dos alunos para as comemorações do aniversário de 66 anos do colégio, no último sábado, 11. De acordo com o manifesto, alunos entre 12 e 18 anos foram submetidos à exaustão durante treinamento. Os alunos eram obrigados a "ficar de pé o tempo todo e imóvel em boa parte do tempo, além de momentos em que a tropa desfila", dizia o depoimento.

Sobre o assunto De olho em 2022, Bolsonaro assina MP que facilita casas a policiais militares e bombeiros

Deputado quer denominar de Paulo Freire sede da Secretaria da Educação do Ceará

No evento, um dos presentes foi o ministro da Defesa, o general da reserva Walter Braga Netto. Segundo a denúncia anônima feita pelos funcionários, o diretor queria usar o evento para chamar a atenção do ministro. Dessa forma, o gestor conseguiria uma promoção para se tornar general.

Mais relatos de maus tratos surgem ao longo do documento. Fotos mostram estudantes esperando atendimento médico na enfermaria do colégio, após horas no sol. Segundo funcionários, em áudio gravado, o diretor critica os alunos por executar mal tarefas. "O que está acontecendo? É falta de café, o que é?".

Outros registros divulgados mostram estudantes empunhando armas de fogo, no estilo espingarda. Funcionários afirmaram que alguns dos estudantes que carregam o equipamento nas imagens têm menos de 18 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a entrega de qualquer tipo de armas a menores de idade, mesmo descarregadas.

Menores de 18 anos são proibidos de empunhar armas de fogo, mesmo descarregadas (Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)



Tags