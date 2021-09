Queiroga prevê fim da obrigatoriedade de máscara ao ar livre em novembro

O titular do Ministério da Saúde ressalta, nos bastidores, que é pessoalmente favorável ao uso do equipamento de proteção, mas contra a obrigatoriedade

A previsão do titular do Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, para o fim da obrigatoriedade do uso de máscara no País é a partir de novembro deste ano. Queiroga tem feito, nos bastidores, previsão mais exata de quando o governo federal poderá “recomendar” o fim do uso obrigatório de máscaras em lugares abertos no Brasil.

Em conversas com interlocutores, Queiroga arquiteta que, se os números da Covid-19 no País continuarem caindo, o Ministério vai poder orientar o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre a partir de novembro deste ano. As informações são do jornal Metrópole.

Nessa segunda-feira, 13, a média móvel de casos de Covid-19 no Brasil foi de 15.336. É o menor número desde 20 de maio de 2020, quando o indicador registrou 14.647 infecções, em média.

Nos bastidores, o titular da Saúde ressalta ser pessoalmente favorável ao uso do equipamento de proteção. Ele pondera, no entanto, ser contra tornar a medida obrigatória por meio de lei.

Queiroga tem sido pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Na segunda-feira, 13, o ministro recebeu do chefe do executivo uma mensagem de WhatsApp com a notícia de que Portugal liberou o uso de máscaras nas ruas (Com informações do portal Metrópoles).



