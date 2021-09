Marcelo Queiroga nega saída do Ministério da Saúde

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga negou que irá deixar o cargo. A afirmação foi feita em coletiva de imprensa. Um portal de notícias informou ao longo da tarde desta quinta-feira, 2, que o médico cardiologista deixaria a pasta.



"Eu não sei a quem interessa essa indústria de boatos, de fake news, somente para desestabilizar, desestabilizar não, para tentar desestabilizar o governo, inventando divisões do Ministério da Saúde”, disse o médico, sem máscara. Ele ainda encerrou a coletiva com o slogan do presidente: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".

Marcelo Queiroga é o quarto nome a assumir o Ministério da Saúde durante a pandemia de Covid-19. Antes dele, estiveram no cargo Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello.

