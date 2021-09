Funarte lança cinco editais totalizando mais de R$ 4 milhões

A plataforma Natura Musical está com inscrições abertas para selecionar novos projetos para patrocínio em 2022. O Edital, aberto até 28 de setembro, renova sua busca por projetos artísticos e iniciativas de fomento à cena que já atuam profissionalmente no mercado da música e que estejam comprometidos com a geração de impacto positivo. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial até às 17 horas do dia 28.

“O Edital Natura Musical 2021 tem foco artístico e busca por projetos musicais que representam a nossa riqueza cultural e a pluralidade do que está sendo produzido no Brasil”, explica Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding. “Os critérios de seleção vão além da música: buscamos por iniciativas com o poder de promover a pluralidade, a inclusão e a sustentabilidade. E, principalmente, com o poder de mobilizar mais gente para as transformações que queremos ver no mundo”, completa.

As propostas inscritas no Edital Natura Musical podem ter diversos formatos como álbum, show, turnê, clipes, podcasts, além de programações, mostras, festivais, programas de formação, iniciativas de empreendedorismo cultural, circuitos culturais, pesquisas, séries de vídeos ou podcasts, documentários, residências artísticas, intercâmbios, projetos de capacitação profissional, conferências, entre outros.

Os projetos serão avaliados por uma rede de curadores formada por artistas, produtores, jornalistas e empreendedores do mercado musical. Os critérios utilizados para a seleção, baseados em relevância artística, impacto, inclusão e acesso e inovação e engajamento podem ser consultados em detalhe no regulamento do Edital, disponível no site. O anúncio dos projetos selecionados será feito até dezembro deste ano.

Histórico Natura Musical

Em 2021, o programa Natura Musical completa 16 anos de atuação. No total, já foram investidos mais de R$ 170 milhões no patrocínio de 500 projetos em diversos estados do Brasil. Alguns dos mais representativos compositores e intérpretes da nova geração já foram patrocinados pelo programa, como Linn da Quebrada, Djuena Tikuna, Emicida, Bia Ferreira, Rico Dalasam, Letrux, Tuyo, entre outros. Ao mesmo tempo, a plataforma apoia projetos emblemáticos de ícones da música brasileira: é o caso de Jards Macalé, com “Besta Fera”, Elza Soares, com “A Mulher do Fim do Mundo”, Dona Onete, com “Rebujo”, por exemplo.

Em 2017, como uma forma de ampliar seu impacto, Natura Musical expandiu a sua atuação, inaugurando a Casa Natura Musical. Em quatro anos de atuação, já passaram pelo palco mais de 200 artistas, que representam a diversidade da música brasileira. Desde que os eventos presenciais foram adiados em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Casa Natura Musical transferiu a sua programação para as redes sociais e já soma mais de 40 apresentações digitais.

Serviço Edital Natura Musical 2021

Quando: inscrições abertas até 28 de setembro (até as 17 horas, pontualmente)

Onde: edital2021.naturamusical.art.br

Instagram: @NaturaMusical

Facebook: Natura Musical

Twitter: /NaturaMusical



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags