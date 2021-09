No Recife, marceneiro faz percurso a pé para entregar bíblia a Bolsonaro

Para tentar entregar uma bíblia ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que cumpre agenda em Pernambuco, o marceneiro Wellington Alves, eleitor do militar da reserva, saiu da sua casa, situada no bairro de Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife, e foi a pé, até o Comando Militar do Nordeste (CMNE), no Curado, Zona Oeste do Recife. Depois de caminhar cerca de 12 quilômetros o homem chegou ao local por volta do meio-dia, quando o presidente não tinha sequer desembarcado na capital pernambucana, e passou várias horas sozinho no local, sem mais nenhum outro apoiador de Bolsonaro como companhia.

De acordo com Wellington, todo o esforço foi feito como uma homenagem para o chefe do Executivo federal. "Eu vim andando com a bandeira do Brasil e com uma bíblia para entregá-la ao presidente da República em nome de todos os religiosos do Estado de Pernambuco. Essa bíblia representa muitas coisas, os católicos, os protestantes, todos os segmentos do nosso Estado, para que o nosso presidente seja temente a Deus, pois a bíblia diz que 'feliz é a nação cujo o Deus é o senhor'", disse.

Por volta das 19h30, mesmo após a chegada de Bolsonaro ao CMNE, ainda era bem pequena a movimentação de apoiadores do presidente na frente do quartel, principalmente quando comparamos o quantitativo com as aglomerações vistas na saída da Base Aérea do Recife, quando o gestor chegou à cidade, na sede da Orquestra Criança Cidadã, visitada por ele e pela primeira-dama Michele Bolsonaro, e no Mar Hotel, local em que o presidente se reuniu com empresários locais. Para Wellington, prestigiar a passagem de Bolsonaro pelo CMNE é "uma honra".

"Eu vim de Dois Carneiros a pé para a gente honrar e respeitar um presidente que representa todos os brasileiros, independentemente de facções políticas. No dia 7 nós vamos comemorar 190 anos da nossa pátria. Nesse dia, queremos que todos os brasileiros saiam às ruas para comemorar não a partidos políticos, mas à nossa liberdade, que custou um preço. Para nós é uma honra ter um presidente querendo acertar, conversar, buscar uma solução", detalhou o marceneiro.

O presidente não parou na porta do Comando Militar para falar com os apoiadores. Ele participou, na noite desta sexta-feira (3), da cerimônia de Passagem de Cargo do Novo Comandante Militar do Nordeste, do General Marco Antônio Freire Gomes para o General Richard Fernandez Nunes. A solenidade contou também com a presença do governador Paulo Câmara (PSB) e de outras autoridades.

No sábado (4), após seguir de helicóptero do Recife para Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, o presidente participará de uma motociata com apoiadores. A previsão é que o grupo se reúna às 8h e siga até Caruaru, passando por Toritama. A dispersão está programada para ocorrer ao meio-dia.

