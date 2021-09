Instagram fica fora do ar nesta quinta-feira, relatam usuários

Usuários foram relatar os problemas no Twitter

O Instagram passa por instabilidade nesta quinta-feira, 2. Usuários da rede relatam problemas relativos ao uso da ferramentas de busca, que exibe o aviso de erro, sobre o carregamento de publicações no feed, além de outros conteúdos da plataforma. Os comentários a respeito da instabilidade do Instagram também circulam em outras redes sociais, como o Twitter, e no site DownDetector, que registra cerca de 3.430 problemas reportados nas últimas 24 horas.

