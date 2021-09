Com 44 casos suspeitos e um óbito, Amazonas vive surto da doença da "urina preta"

Fortaleza - O investimento da Açolab Ventures - fundo de gestão criado pela ArcelorMittal para acelerar startups - na cearense Aval Tecnologia, desenvolvedora da Agilean - plataforma de gestão da construção civil - começou a ganhar corpo já este ano, disse ao Blog o CEO da Aval, André Quinderé. A Aval é a primeira startup selecionada pelo fundo, gerido pela Valetec Capital. O valor do aporte não foi revelado.

Lançado em maio passado, o fundo pretende investir mais de R$ 100 milhões em startups e pequenas empresas inovadoras. Com a escolha da Valetec – gestora especializada e focada em Corporate Venture Capital (CVC) -, busca agilidade na seleção e priorização de novas startups para análise e investimento.

O fundo entra para aprimorar governança e gestão. Fala em meta de 10 a 15 investimentos nos próximos quatro anos, por meio do Açolab Ventures. No caso da Aval, André disse que serão diversos aportes conforme a evolução da empresa.

"A aproximação com a Arcelor surgiu através de nossa conexão com alguns ecossistemas de inovação que nos levaram até os gestores de inovação da Arcelor, o processo de conhecimento e alinhamento com a nossa empresa feito pela Arcelor foi muito criterioso e iniciou no começo de 2021, onde além do nosso potencial, foi avaliada a nossa aderência aos propósitos, estratégia da Arcelor e tese de investimento do fundo", disse André ao Blog.

Segundo André, o investimento é do tipo Smart Money, onde além do aporte financeiro a Arcelor vai ajudar na estruturação da empresa para os desafios relacionados ao ganho de escala. "Dessa forma, vamos focar bastante nas áreas comercial, marketing/branding e na experiência dos nossos clientes com a nossa plataforma, visando sempre um crescimento sustentável, com foco em trazer resultados para nossos clientes. Nossa ideia é que com esse investimento vamos aumentar nossa capilaridade, atingir novos mercados e agregar mais valor aos usuários da nossa solução".

“A partir de agora, o objetivo é intensificar a agenda de trabalho da Aval/Agilean, conjuntamente com a Valetec e a ArcelorMittal. Vamos focar na execução de um plano de aceleração de seu crescimento e na ampliação de sua presença no mercado”, disse em nota Peter Seiffert, CEO da Valetec Capital.



Estratégia

A estratégia do fundo é identificar startups que tenham solução validada e que desenvolvam novos negócios, produtos e serviços ou incorporem novas tecnologias para aumentar a competitividade para a ArcelorMittal. A estratégia segue o modelo padrão: o Açolab Ventures vai adquirir uma participação minoritária em empresas inovadoras com potencial de crescimento.

A Aval, por meio da plataforma Agilean, utiliza no setor da construção civil, tecnologias como inteligência artificial e IoT (internet das coisas) aplicadas diretamente à gestão da produção. O aplicativo permite o acompanhamento de cada obra - em tempo real - por meio de dispositivos instalados no canteiro.

A plataforma/aplicativo tem apenas três anos. Em linhas gerais, utiliza a filosofia de gestão lean construction, reconhecida por otimizar tempo, custos e mão-de-obra.

Segundo André, o Agilean está presente hoje em mais de 180 obras em todo o Brasil e em Portugal. A plataforma venceu o prêmio de inovação e sustentabilidade na categoria startup da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) em 2020.



Sobre a Valetec

Fundada por Peter Seiffert, a Valetec Capital é responsável pela gestão dos Fundos de Investimentos em Participações (FIPs) da Eurofarma e da Dexco. Soma mais de R$ 1,2 bilhão em fundos de CVC estruturados.

Sobre a Aval Tecnologia

Desde o ano 2013 no mercado, a Aval Tecnologia tem know-how em Lean Construction Management. A empresa lista mais de 4 milhões de m² de área construída em seu portfólio de clientes. Em dezembro de 2020, o Agilean venceu a 23ª Edição do Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade - Categoria startup. Venceu sem disputa. Foi o único finalista nesse segmento recém-criado no prêmio bianual da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Lembre clicando aqui

