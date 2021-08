Brasileiros mantêm mais hábitos de higiene que cidadãos de outros países

Estudo aponta que frequência de banhos por dia, de uso do desodorante e escovação dos dentes é maior entre brasileiros do que entre americanos

Em média, o brasileiro toma banho 8,5 vezes por semana. Entre os americanos, esse número é de 6,5 vezes. Sobre a frequência do uso de desodorante, a diferença é ainda maior: no Brasil, usa-se em média duas vezes por dia, enquanto nos Estados Unidos, é 1,2 vez. Os dados são da Procter & Gamble (P&G), empresa americana do setor de higiene.

A higiene bucal dos brasileiros também não fica atrás. Com o dobro da média global, escova-se os dentes três vezes por dia no País, , segundo dados divulgados nesta O Globo.

A pandemia de Covid-19 intensificou as vendas de produtos nessa categoria no Brasil. Em entrevista ao Globo, a presidente da P&G no País, Juliana Azevedo, explicou que, com o uso das máscaras, as pessoas tiveram maior consciência do seu próprio hálito e passaram a cuidar mais da higiene bucal.

Outra curiosidade é que não houve queda nas vendas de lâminas de barbear no Brasil durante a pandemia. Enquanto na Colômbia e no México, segundo dados da P&G, houve redução nesse segmento.

Os números da P&G mostram ainda que as brasileiras consomem mais produtos de beleza. No País, 85% das mulheres acreditam que podem ficar mais bonitas, ter um cabelo, pele e corpo melhor, desde que façam algum esforço pessoal ou comprem um produto. Já entre as americanas, esse índice cai para 35%.



