Concurso da prefeitura de Bayeux é suspenso pelo Tribunal de Contas da Paraíba

O concurso da Prefeitura de Bayeux foi suspenso temporariamente pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) após recebimento de uma denúncia de irregularidades sobre a contratação da instituição organizadora. A informação foi divulgada pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), responsável pela organização do certame, nesse domingo, 29.

De acordo com o comunicado, a denúncia se refere a supostas irregularidades na contratação da banca organizadora, que afirmou que entrará com recurso junto à Corte de Contas. “O Idib entrará com recurso no tribunal, encaminhando informações para o conselheiro do caso, apresentando, dentre outros documentos, atestados de capacidade técnica e contratações em formato idêndicos”, consta em trecho da nota.

Em outro trecho, a instituição afirma ter sido contratada pelo Exército Brasileiro, Ministérios da Economia e Justiça, Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Governo de Pernambuco, Polícia Militar da Paraíba, além de outros órgãos e prefeituras. “Todos passaram pelo crivo do parecer jurídico da Advocacia Geral da União (AGU), convalidando sua capacidade técnica, capacidade jurídica e inquestionável reputação com atestados elogiosos ao final de cada certame”, informa.

Sobre o concurso

Com inscrições prorrogadas até o último dia 11 de agosto, 568 vagas de contratação e 2.845 para cadastro de reserva foram oferecidas pelo concurso. Os 34 cargos ofertados exigem formações acadêmicas de níveis fundamental, médio e superior para atuação como auxiliar de serviços gerais, recepcionista, eletricista, motorista, agente de trânsito, técnico de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, dentista, psicólogo, professor, dentre outros.



As inscrições são feitas por meio do site do Idib, com taxas que variavam a depender do cargo solicitado, sendo de R$ 60, R$ 80 e R$ 120, devendo ter sido pagas até 24 horas após a emissão do boleto ao realizar a inscrição. Após as vagas serem ocupadas, o contrato possui validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.

Tags