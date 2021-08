DF: adolescentes invadem ponto de vacinação e quebram vacinas

Dois adolescentes de 16 anos invadiram um ponto de vacinação, ameaçaram profissionais da saúde e quebraram frascos de vacinas contra Covid-19. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, 26, em Planaltina (DF). De acordo com a CNN Brasil, a Polícia Militar foi chamada para conter os jovens.

Um dos adolescentes, que estava exaltado por não poder receber a dose do imunizante devido à idade, foi apreendido pelos agentes militares. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). O outro, no entanto, conseguiu fugir do local. Ele levou consigo alguns frascos com vacina.



Ainda de acordo com a CNN, a PM teria informado que, ao todo, 24 doses do imunizante da Pfizer e dez doses da Coronavac/Butantan teriam sido destruídas durante o ato de vandalismo. Além disso, teriam sido danificadas seringas e outros insumos. A polícia continua nas buscas do adolescente foragido.

