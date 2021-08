Incêndio em indústria em Barueri deixa três mortos

Esta quinta-feira (26) começou com céu claro e termômetros em 19°C na capital paulista, mas a máxima deve ficar em torno dos 33°C, com os menores índices de umidade do ar: em torno dos 20%.

Segundo os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o ambiente atmosférico hoje é de pré-frontal, o que significa dizer que as temperaturas ficam mais elevadas por conta da aproximação de uma frente fria que vai mudar radicalmente as condições do tempo observadas no decorrer da semana.

De acordo com o CGE, não se descarta eventuais rajadas de vento no começo da tarde, que podem chegar aos 50km/h em algumas regiões da cidade. A quantidade de nuvens aumenta no fim do dia e o vento passa a soprar no sentido sul/sudeste, mas sem previsão de chuva.

Próximos dias

A tendência é a de que amanhã (27) a frente fria se propague por São Paulo, mantendo o céu encoberto e com chuva fraca desde a madrugada. “A chuva associada aos ventos de sul e sudeste provoca também a dispersão dos poluentes acumulados na atmosfera e com isso há uma melhora da qualidade do ar”.

As temperaturas variam entre mínima de 16°C e máxima de 20°C, que deverá ser registrada no início da madrugada. Os percentuais de umidade do ar devem se manter entre 60% e 95%.

O final de semana será marcado por tempo instável e chuvoso, com céu nublado e chuva fraca intermitente no sábado, vento do quadrante sul e temperaturas entre 15°C durante a madrugada com máxima de apenas 20°C no período da tarde. Umidade segue em alta com valores mínimos acima dos 65%. No decorrer do dia, a previsão é de ligeira sensação de frio se comparada com os últimos dias de forte calor em pleno inverno.

Diante deste cenário, é recomendável evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 17h, umidificar os ambientes utilizando processos simples como a utilização de bacias com água e toalhas molhadas. Sempre que possível, utilizar vaporizadores. A ingestão de líquidos é extremamente importante, principalmente entre crianças e idosos.

