Minas Gerais: ladrÃ£o cai do segundo andar e Ã© atingido por TV que furtava

Um furto a uma clínica odontológica no Centro de Belo Horizonte, Minas Gerais chamou a atenção das autoridades e, com as imagens divulgadas nas redes sociais, de internautas. Na ocorrência, além de despencar do segundo andar do prédio, o suspeito deixa o aparelho de televisão que tentava furtar cair sobre sua cabeça. A ocorrência foi registrada na madrugada de sexta-feira, 13.

De acordo com o portal Uol, o alvo foi a clínica odontológica do dentista Daniel Garcia Mauro. Ele, que trabalha há 16 anos no local, conta que, durante o período, já sofreu seis tentativas de furto. A filmagem, registrada pelas câmeras de segurança do prédio, mostra o ladrão escapando possivelmente por uma janela do prédio comercial. O suspeito, contudo, se desequilibra e cai. Antes mesmo de se levantar, o homem é atingido na cabeça pela TV que tentava furtar.



Um ladrão foi flagrado pelas câmeras de segurança em uma situação, no mínimo, atrapalhada no Centro de BH: ele caiu do 2º andar de um prédio e, antes mesmo de se levantar foi atingido na cabeça pela televisão que tentava furtar. pic.twitter.com/fO850cj55o — O Tempo (@otempo) August 17, 2021

Desorientado, ele leva alguns segundos para se levantar. Após recolher o aparelho, que aparenta ter se quebrado, o homem sai do local mancando e com a sandália quebrada em mãos.



Sobre o assunto Ladrões invadem a casa de Jardel e roubam as chuteiras de Ouro, Prata e Bronze

Para não morrer, motorista de app fingiu estar morta após ser espancada por ladrões em MT

Ao Uol, o dono da clínica declarou que a ocorrência foi registrada, mas até o momento a Polícia Civil não deu informações sobre uma possível identificação do suspeito. Para aumentar a segurança, o dentista pretende reforçar as janelas do estabelecimento. "O que eu fiz a mais foi trancar as janelas, tive que colocar ar condicionado realmente na clínica toda, porque arames (nas janelas) eles conseguem tirar com barra e tudo mais. E como o prédio é antigo a gente não pode mexer na fachada, o que complica demais", explica o dentista.

Tags