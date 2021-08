Casal Ã© morto por supostamente ter passado Covid-19 a parentes de suspeito

Caso aconteceu em Itumbiara, cidade da região sul de Goiás; suspeita é de que pai e irmão do atirador entraram em contato com casal que, à época, estava com Covid-19

Um casal foi morto a tiros e um jovem foi baleado na perna em Itumbiara, no sul de Goiás, nesta terça-feira, 17. Segundo a Polícia Civil da região, a suspeita é que o crime tenha sido motivado pela perda do pai e do irmão do atirador para a Covid-19, que faleceram após infecção pelo coronavírus. As vítimas do crime teriam entrado em contato, enquanto contaminadas, com familiares do atirador.



O delegado Felipe Sala, do Grupo de Investigação de Homicídios do município, informou ao UOL que o autor dos disparos culpou Flanklaber Silva e Silva, 40, e Marília Silva e Silva, 37, pela infecção e morte de seus familiares pela Covid-19. Ainda segundo o portal, o crime ocorreu no galpão onde as vítimas trabalhavam.

Felipe acredita que a motivação do crime tenha sido vingança. O suspeito, que não teve identidade divulgada, usou uma pistola e disparou cerca de 20 tiros no local. "Eles estavam sofrendo ameaças de morte, pois eram acusados de ter transmitido Covid-19 para a família do atirador. O suspeito foi ao local para vingar a morte dos parentes", explicou Felipe. Segundo a Polícia Civil, equipes estão nas ruas para prender o suspeito, que fugiu após os disparos. Ele não foi localizado até a noite desta terça.

Sobre o assunto Temendo punição do Talibã, afegãos apagam registros das redes sociais

Escolas particulares terão feriado de Carnaval entre os dias 6 a 10 de setembro

Brasil ultrapassa a marca de 570 mil mortes por Covid-19

Tags