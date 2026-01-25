Caminhada de Nikolas Ferreira chega a Brasília para ato em apoio a Bolsonaro
O objetivo é a realização de um ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro , que está preso, e contra as condenações referentes aos crimes cometidos em 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes, em Brasília.
Em setembro, um movimento lançado por Nikolas Ferreira causou polêmica nas redes sociais, conforme revelou o colunista Lauro Jardim.
Seu nome se tornou um dos assuntos mais comentados do X após ele incentivar empresas a demitirem funcionários que teriam “celebrado” ou “apoiado atos de violência política”.
O movimento se intensificou quando o parlamentar passou a expor publicamente perfis nas redes, chegando a marcar companhias e autoridades para exigir respostas.
O movimento se intensificou quando o parlamentar passou a expor publicamente perfis nas redes, chegando a marcar companhias e autoridades para exigir respostas.
O ápice das discussões ocorreu no dia 14 de setembro, às 21 horas, quando 290 mil posts sobre o assunto foram registrados por 98 mil usuários.