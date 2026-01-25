Caminhada de Nikolas Ferreira chega a Brasília para ato em apoio a Bolsonaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a chamar atenção nas redes e a figurar entre os assuntos mais acessados por causa da caminhada que ele está promovendo desde o dia 19/1, quando o movimento saiu de Paracatu, no interior de Minas Gerais, em direção a Brasília, aonde chega neste domingo (25/1).

/ Crédito: Reprodução Instagram Nikolas Ferreira