Caminhada de Nikolas Ferreira chega a Brasília para ato em apoio a Bolsonaro

Autor Flipar
O objetivo é a realização de um ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro , que está preso, e contra as condenações referentes aos crimes cometidos em 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Crédito: Reprodução Instagram Nikolas Ferreira

Em setembro, um movimento lançado por Nikolas Ferreira causou polêmica nas redes sociais, conforme revelou o colunista Lauro Jardim.

Crédito: Reprodução/Instagram

Seu nome se tornou um dos assuntos mais comentados do X após ele incentivar empresas a demitirem funcionários que teriam “celebrado” ou “apoiado atos de violência política”.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O movimento se intensificou quando o parlamentar passou a expor publicamente perfis nas redes, chegando a marcar companhias e autoridades para exigir respostas.

Crédito: Reprodução/Instagram

Crédito: ReproduÃ§Ã£o/Instagram

O ápice das discussões ocorreu no dia 14 de setembro, às 21 horas, quando 290 mil posts sobre o assunto foram registrados por 98 mil usuários.

Crédito: Reprodução/YouTube

