Erro em post de Trump sobre Groenlândia vira piada nas redes

Erro em postagem de Trump sobre a Groenlândia vira piada nas redes sociaisCasa Branca tentou associar imagem de pinguim à campanha de anexação da Groenlândia, mas internautas repararam em erro geográfico envolvendo a ave. Confira:
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tornou-se alvo de piadas e críticas nas redes sociais após a conta oficial da Casa Branca publicar uma imagem feita por inteligência artificial do republicano ao lado de um pinguim nesta sexta-feira, 23.
A postagem tinha como objetivo reforçar a propaganda do governo pela anexação da Groenlândia, mas acabou expondo uma gafe geográfica que não passou despercebida pelos internautas.
A imagem, que circulou em plataformas como o X (antigo Twitter), mostra Trump caminhando em um cenário gelado acompanhado pela ave, com a legenda incentivando o público a “abraçar o pinguim”.
O problema central, apontado por usuários, é que os pinguins são nativos do Hemisfério Sul, como a Antártida, enquanto a Groenlândia está localizada no Ártico, no Hemisfério Norte, onde esses animais não existem na natureza.
A gafe gerou uma onda de memes e comentários sarcásticos. “A mensagem da Casa Branca é clara: Trump pertence à Groenlândia tanto quanto os pinguins”, escreveu um usuário.
The message from the White House is clear:— Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) January 24, 2026
Trump belongs in Greenland as much as penguins do. https://t.co/wkl2F0Sim0
A Xinhua, uma das principais agências de notícias da China, também comentou a gafe com um vídeo ironizando a imagem postada por Trump seguido da legenda: “Mesmo que haja pinguins na Groenlândia, eles seriam assim…” e a hashtag “#hegemonia”.
Even if there are penguins in #Greenland, it would be like this... @WhiteHouse #USA #Hegemony pic.twitter.com/X9lwM3yE1F— China Xinhua News (@XHNews) January 24, 2026
A publicação ocorre em um momento de tensão diplomática e política em torno da Groenlândia. Recentemente, Trump intensificou o discurso sobre a compra ou anexação do território autônomo dinamarquês, chegando a postar imagens manipuladas fincando a bandeira americana no local.
Enquanto o governo tenta vender a ideia como um avanço estratégico e econômico, a população local tem reagido com protestos sob o lema de “Faça a América ir embora”, uma sátira do lema dos apoiadores de Trump. Até o momento, a Casa Branca não se manifestou oficialmente sobre o erro técnico na postagem.