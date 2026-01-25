Erro em post de Trump sobre Groenlândia vira piada nas redes

Imagem feita por inteligência artificial mostra Donald Trump ao lado de um pinguim na Groenlândia e foi postada no perfil oficial da Casa Branca / Crédito: Reprodução/X

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tornou-se alvo de piadas e críticas nas redes sociais após a conta oficial da Casa Branca publicar uma imagem feita por inteligência artificial do republicano ao lado de um pinguim nesta sexta-feira, 23. A postagem tinha como objetivo reforçar a propaganda do governo pela anexação da Groenlândia, mas acabou expondo uma gafe geográfica que não passou despercebida pelos internautas.

A imagem, que circulou em plataformas como o X (antigo Twitter), mostra Trump caminhando em um cenário gelado acompanhado pela ave, com a legenda incentivando o público a “abraçar o pinguim”.

O problema central, apontado por usuários, é que os pinguins são nativos do Hemisfério Sul, como a Antártida, enquanto a Groenlândia está localizada no Ártico, no Hemisfério Norte, onde esses animais não existem na natureza. A gafe gerou uma onda de memes e comentários sarcásticos. “A mensagem da Casa Branca é clara: Trump pertence à Groenlândia tanto quanto os pinguins”, escreveu um usuário.

The message from the White House is clear:

Trump belongs in Greenland as much as penguins do. https://t.co/wkl2F0Sim0 — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) January 24, 2026 A Xinhua, uma das principais agências de notícias da China, também comentou a gafe com um vídeo ironizando a imagem postada por Trump seguido da legenda: “Mesmo que haja pinguins na Groenlândia, eles seriam assim…” e a hashtag “#hegemonia”.