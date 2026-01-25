Trump ameaça tarifar Canadá em 100% se país fizer acordo com China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado, 24, impor tarifas de 100% sobre produtos fabricados no Canadá se o governo do primeiro-ministro Mark Carney avançar em um acordo com a China. "Se o governador Carney pensa que vai transformar o Canadá em um 'porto de desembarque' para a China enviar mercadorias e produtos para os EUA, ele está redondamente enganado", postou Trump no Truth Social, chamando o primeiro-ministro de "governador" - o presidente americano expressou no passado seu desejo de que o Canadá se torne o 51.º estado americano.

De acordo com Trump, a "China vai comer o Canadá vivo, devorá-lo completamente, incluindo a destruição de suas empresas, seu tecido social e seu modo de vida em geral".

"Se o Canadá fizer um acordo com a China, será atingido imediatamente com uma tarifa de 100% contra todos os bens e produtos canadenses entrando (nos EUA)", disse o presidente americano. O Canadá negociou este mês um acordo para reduzir tarifas sobre veículos elétricos chineses em troca de impostos de importação menores na China sobre produtos agrícolas canadenses. Diplomacia