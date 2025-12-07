Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

SP registra primeiro caso de intoxicação por metanol em licor

Paciente de Mauá, na Grande São Paulo, tem 47 anos e segue na UTI desde o dia 23 de novembro
Autor George Sousa
A Prefeitura de Mauá, em São Paulo, confirmou o primeiro caso de intoxicação por metanol na região. Trata-se de um homem de 47 anos, que está internado na UTI após ter consumido licor nos dias 21 e 22 de novembro em diferentes estabelecimentos.

O resultado do exame que confirmou a presença da substância tóxica na bebida, que agora entra na lista de produtos associados à contaminação, foi divulgado na terça-feira, 2, pela Vigilância Epidemiológica.

As respostas foram obtidas por meio do resultado positivo para dosagem de metanol na análise de urina. Conforme informações da Secretaria da Saúde de Mauá, o paciente relatou sentir dor de cabeça intensa, cansaço, indisposição, visão turva e confusão mental.

Após os sintomas, ele procurou atendimento e foi internado em um hospital particular. 

O rapaz, que consumiu a bebida alcoólica nas localidades do Jardim Elizabeth e do Jardim Mauá, apresentou piora do quadro e chegou a ser intubado. O paciente segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e realiza hemodiálise desde o último dia 26.

A Prefeitura de Mauá explica que a Vigilância Sanitária do município está impedindo as vendas dos lotes de licores mencionados pelo paciente durante a investigação.

Até então, a presença do metanol em bebidas alcoólicas só havia sido registrada em produtos como vodka, gin e uísque. Os casos confirmados de intoxicação pela substância no estado de São Paulo chegam a 50. Segundo o governo paulista, dez mortes foram confirmadas e cinco ainda seguem em análise.

Resultados do último registro de morte em São Paulo foram divulgados em novembro

A última ocorrência de morte confirmada por intoxicação de bebida alcoólica "batizada" com metanol em São Paulo foi no dia 26 de novembro, conforme o boletim divulgado pelo governo do estado.

O jovem se chamava Felipe Henrique Alves da Silva, de 26 anos. Morador de Sorocaba, no interior paulista, foi sepultado no dia 17 de agosto. As apurações revelaram que o IML apontou a intoxicação por metanol associado com cocaína.

A confirmação laboratorial saiu na terça-feira, 25 de novembro. O jovem morreu depois de apresentar sintomas de dores de cabeça, náusea e ânsia após o consumo de uma bebida alcoólica. A constatação de óbito foi realizada na residência da vítima pelo Samu.

"A Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, segue fiscalizando estabelecimentos com atividades de vendas de bebidas alcoólicas", afirmou o Executivo.

